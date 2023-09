300 personnes défilent contre les violences policières et le racisme à Poitiers

300 personnes ont défilé ce samedi 23 septembre dans les rues de Poitiers. Une manifestation contre le racisme et les violences policières. 116 rassemblements de ce type ont eu lieu à travers la France à l'appel de l'extrême-gauche et de plusieurs associations de défense des droits humains. A Poitiers, la CGT et la France insoumise ont formé le plus gros bataillon. Le cortège est parti du quartier des Couronneries à 14 heures direction le centre ville de Poitiers.

Dans le cortège, il y a Léonard, étudiant à Poitiers. S'il est présent ce samedi, c'est qu'il ne veut plus revoir ce qu'il a vu à Poitiers au printemps : "quand on voit une femme se faire ouvrir le crane par un tir de grenade raté, alors que c'est sa première manifestation… ça choque !" raconte le jeune homme.

"Fabien Roussel, c'est un renégat !"

Le gros des troupes provient de l'extrême gauche, la CGT et la France insoumise en tête. Bernard, lui, est un communiste de la première heure et il ne pardonne pas au leader du PCF, Fabien Roussel, son refus de participer à la manifestation. "Lui, c'est un renégat. Je suis désolé, mais c'est inadmissible ce qu'il fait, c'est contreproductif. Il s'est fait élire en adhérant à la NUPES et aujourd'hui, il l'envoie chier ? Que-est-ce que ça veut dire ?" s'agace le septuagénaire.

Dans le cortège il a aussi été question de la décision du Préfet de la Vienne de saisir la justice après la diffusion d'une affiche des antifascistes sur laquelle la police était représentée par un serpent avec une croix gammée. Julien Hémon, le leader de la CGT n'est pas surpris*. "Pour moi, le préfet de la Vienne est un habitué de la surréaction, un digne représentant de la Macronie"* lance Julien Hémon, qui ajoute "Dès qu'il peut faire un peu de buzz pour se mettre en avant, c'est très bien. Par contre, sur les sujets essentiels comme les méga bassines, on aimerait bien voir des décisions qui sont plus réfléchies".

Le défilé s'est déroulé dans le calme. la vingtaine de policiers présents en tenue ont encadré la marche sans qu'aucune tension n'éclate. Pas de tension à Niort où la manifestation a réuni 130 personnes.