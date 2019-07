300 personnes inscrites sur le registre de la cellule canicule à Dijon

Dijon a activé la cellule canicule depuis le mardi 25 juin. Un dispositif qui prévoit d'appeler chaque jour, les personnes les plus fragiles et les plus isolées. Trois cents personnes sont inscrites sur ce registre dijonnais cette année.

Après un week-end caniculaire, les températures devraient commencer à baisser un peu. La Côte-d'Or n'est d'ailleurs plus en vigilance orange canicule ce lundi 1er juillet. Les températures restent toutefois élevées et comme dans chaque ville de France depuis 2004, Dijon a mis en place son dispositif "canicule". Il a été activé depuis le mardi 25 juin. Avec ce plan, un registre recense les personnes les plus fragiles et les plus isolées.

Trois-cents personnes inscrites sur le registre "canicule"

"Allô bonjour, c'est la cellule canicule à Dijon, comment allez-vous aujourd'hui?". Chaque jour, depuis le 25 juin, comme Michèle Guenot, une quinzaine d'agents du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Dijon sont chargés de ces appels quotidiens. Quelques questions pour s'assurer que la personne appelée va bien.

Michèle Guenot du CCAS de Dijon, appelle quotidiennement les personnes inscrites sur le registre canicule de Dijon. Ce jour là, elle a pris des nouvelles d'une dame de 82 ans .. Copier

"Ce petit coup de fil tous les jours, ça rassure les personnes qui sont isolées" Michèle Guenot du CCAS de Dijon

En cas de doute sur la santé de la personne appelée, "on peut passer au domicile" explique Adeline Ourgaud. La responsable du dispositif canicule au CCAS de Dijon, précise que cela a été rare depuis mardi dernier car "des habitudes ont été prises" mais "c'est rassurant de voir quelqu'un".

Adeline Ourgaud, la responsable du dispositif canicule au CCAS de Dijon rappelle le fonctionnement du dispositif Copier

"On sait que quelqu'un se préoccupe de notre sort, c'est rassurant"

Mais les personnels n'ont aucune fonction médicale, et si la personne visitée n'est pas bien, les agents du CCAS appellent le 15. Un dispositif qui ne s'arrête pas le week-end puisque des volontaires du CCAS, mais aussi d'autres services de la cité administrative viennent passer ces coups de fil.

Pour contacter la cellule canicule, il faut appeler le 03 80 44 81 19.