300 personnes manifestent contre les violences policières à Avignon

Une marche contre les violences policières et le racisme ce samedi à Avignon. Environ 300 personnes ont défilé depuis le cours Jean-Jaurès jusqu'à la place de l'horloge. Une centaine d'organisations (La France insoumise, la CGT, Extinction Rébellion ....) appelaient à défiler, un appel lancé après les émeutes du début de l'été, qui ont suivi la mort de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre. Parmi les manifestants, Fred Laurent, le secrétaire général de l'union départementale de la CGT du Vaucluse. "On est là pour dénoncer ce durcissement de la société qui fait que face au mal-être des populations, la réponse du gouvernement c'est la violence. La violence qui est dictée à la police pour aller taper et tuer des jeunes dans des quartiers, c'est inadmissible**.**"

"La solution est ailleurs"

Le secrétaire général de l'union départementale de la CGT du Vaucluse condamne par ailleurs les violences urbaines commises suite à la mort du jeune Nahel. Mais "la solution ce n'est pas la violence, la solution elle est toute autre. Il faut redonner des moyens dans les quartiers, remettre du service public dans les quartiers, pour que cette jeunesse ne soit pas paumée et n'agisse pas violamment à l'encontre de cette société qui ne lui donne pas satisfaction et qui lui laisse peu de place." Par ailleurs, plusieurs manifestants rappellent que "les règles doivent être respectées par tout le monde. Y compris, par ceux qui sont chargés de faire respecter les règles aux autres."