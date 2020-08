300 personnes manifestent pour dénoncer la délinquance à Palavas-les-flots

300 personnes environ ont manifesté vendredi soir à Palavas-les-Flots. Une marche qui a commencé à 19 heures devant la police municipale pour exprimer leur ras le bol face aux incivilités, rodéos de voitures et de motos dans les rues en pleine nuit, musique trop forte sur la plage et des déchets jetés n'importe où.

Qu'il soient habitants de Palavas ou touristes habituels, ils demandent aujourd'hui plus de répression de la part de la police de la ville et des gendarmes. Gilles vit à Palavas depuis 50 ans, il est jouteur et il en a marre "c'est le bordel tous les soirs, les rodéos, des bagarres, nous on est dans notre village et on veut que tout soit bien. Tout le monde peut s'amuser, c'est les vacances, mais il faut qu'il y ait du respect. Il faut que ça cesse." Ce osnt les déchets laissés dans les rochers et sur les plages qui gênent le plus Guilhem, pêcheur amateur qui vit à Palavas avec ses deux enfants de 11 et 18 ans. Pour eux, il aimerait que la ville retrouve un peu de sérénité "c'est les tensions, les engueulades entre riverains. C'est le climat qui me dérange."

La mairie a renforcé la présence des policiers municipaux et fermé les grands axes la nuit, Christian Jean jean le maire, comprend le désarroi de habitants mais relativise. La ville accueille 80 000 personnes en ce moment, c'est 30 % de plus qu'un été habituel et le contexte est particulier avec la crise sanitaire "les jeunes viennent se défouler. Il ne faut pas oublier que les boîtes de nuit sont fermées, toutes les fêtes ont été supprimées, les férias, les feux d'artifice. Il faut qu'on n'y mette tous un peu du nôtre. On fait tout ce qu'il faut, mais c'est très difficile à réguler. Cet été 2020 est spécial."