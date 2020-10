"Il faut une unité républicaine" : l'appel de Castelroussins lors de l'hommage à Samuel Paty

Une minute d'applaudissements nourris et une Marseillaise. À Châteauroux, l'émotion était vive à la fin de la cérémonie pour l'hommage national à Samuel Paty. Cinq jours après l'assassinat de cet enseignant à Conflans-Sainte-Honorine, pour avoir montré deux caricatures de Mahomet en classe, les Castelroussins se sont à nouveau réunis. Dimanche 18 octobre, 1 500 personnes avaient participé à un premier rassemblement. Ce mercredi, ils étaient environ 300 sur la place de la République.

De nombreux élus locaux étaient présents. Le maire de Châteauroux, Gil Avérous, s'est exprimé © Radio France - Jérôme Collin

Sur l'estrade installée devant la mairie, de nombreux élus locaux sont présents. C'est d'abord un lycéen qui prend la parole, récitant un poème de Paul Eluard. Le maire de Châteauroux s'exprime à son tour. Gil Avérous rend hommage à l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale. "Nul doute que de nombreux Samuel Paty se trouvent dans les écoles de Châteauroux", salue le maire, insistant sur la nécessité d'agir "face à l'obscurantisme".

Des enseignants et d'anciens élèves dans la foule

Dans la foule, Nicolas a croisé son ancienne professeure d'espagnol au collège. "Les professeurs sont là pour nous enseigner leur savoir. Je les remercie, je leur dis de continuer, de ne rien lâcher", explique le jeune homme. "Je comprends le sentiment d'insécurité qu'ont les profs. Ce qui est arrivé à Samuel Paty peut malheureusement arriver ailleurs. Il faut une unité républicaine pour dire non, pour ne pas reculer, pour ne pas céder", ajoute-t-il.

Parmi les personnes réunies à Châteauroux, il y a aussi des enseignants. Jean-Charles a été formateur de français et d'histoire-géographie. "Il faut qu'on passe à l'action. Un pauvre enseignant qui se fait tuer au pied de son collège parce qu'il enseigne, parce qu'il transmet, ça n'est pas possible. La barbarie ne doit pas exister dans notre pays", insiste-t-il. Il est venu en famille, avec sa femme et ses enfants. "C'est nécessaire d'être présent ce soir pour montrer notre soutien face à ce crime abject. Je veux transmettre la citoyenneté à mes enfants, ces moments importants de rassemblements. On en parle à la maison, on échange sur ce qui s'est passé", précise-t-il.