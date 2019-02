300 personnes rassemblées à Saint-Etienne contre l'antisémitisme

Saint-Étienne, France

"Si on s'en prend aux Juifs, on s'en prend à moi". Nordine est athée, mais il tenait absolument à être présent ce mardi soir à Saint-Etienne pour ce rassemblement contre l'antisémitisme, qui progresse en France selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur (+ 74 % d'actes antisémites en 2018). "C'est important de profiter de toutes les occasions comme celle-là pour montrer notre solidarité," confirme Abdelkader, un musulman pratiquant. "On se sent moins seul," confie un Stéphanois de confession juive.

Une Marseillaise entonnée place Jean-Jaures à #SaintEtienne contre l’antisémitisme pic.twitter.com/XjRbHBNH3s — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 19, 2019

Sur cette place Jean-Jaurès, à Saint-Etienne, environ 300 personnes ont répondu à l'appel des élus et des associations de lutte contre le racisme. Une foule dense, qui se masse autour du kiosque de la place. Sur les marches, pour prendre un peu de hauteur, le représentant local de la Licra rappelle que "la lutte contre l'antisémitisme est l'affaire de toute la Nation". Des applaudissements nourris suivent son propos et la foule reprend dignement une Marseillaise. Vers 20h, les 300 manifestants se sont dispersés dans le calme.