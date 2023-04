300 personnes réunies à Poitiers en soutien à Serge, toujours dans le coma après les heurts à Sainte-Soline

L'un des manifestants blessé lors des affrontements à Sainte-Soline en mars dernier est toujours entre la vie et la mort. Il s'agit de Serge, 32 ans. Gravement touché à la tête, le militant est pris en charge au CHU de Poitiers. Ce samedi 22 avril 2023, en fin d'après-midi, un nouveau rassemblement de soutien s'est tenu à Poitiers à l'appel du comité poitevin contre la répression des mouvements sociaux. Environ 300 personnes ont répondu présent.

ⓘ Publicité

Avant un défilé dans les rues du centre-ville, plusieurs prises de paroles se sont enchaînées sur la place du marché pour dénoncer les violences policières. La mère de Serge s'est notamment exprimée. "Les 200 blessés de Sainte-Soline, dont notre fils Serge, et Mickaël, les plus gravement, ne sont pas le résultat d'une mauvaise gestion de l'ordre, d'erreurs individuelles, ou le fruit du hasard. Le responsable, c'est un état, qui met à genoux toute contestation sociale."

Parmi les manifestants, beaucoup connaissaient Serge. Charles a croisé sa route au lycée. "J'espère de tout cœur qu'il va se remettre. Il faut toujours y croire", confit-il. Dans la foule, Katie, l'ancienne maîtresse d'école de Serge, tient une pancarte sur laquelle il est inscrit un message adressé au jeune militant : "je suis fière d'avoir partagé des nombreux moments avec toi. Petit, tu étais déjà prompt à dénoncer toute injustice. En parfait révolutionnaire, tu es une belle, très belle personne. Ils ne parviendront pas à te salir, t'écraser."

Katie, l'ancienne maîtresse d'école de Serge adresse un message au militant sur sa pancarte. © Radio France - Irène Prigent

Les manifestants pointent du doigt un dispositif de sécurité "disproportionné" mis en place à Sainte-Soline, pour protéger la bassine, et "des armes de guerre" utilisées contre les manifestants. "On a mal à notre République. Ce que l'on veut, c'est la justice. On voit des jeunes qui portent un discours écologique se faire bombarder. C'est inadmissible. On essaie de rester festifs et pacifiques, mais on est en colère", explique Chantal, une des manifestantes.

Quatre interpellations

Le préfet de la Vienne dénonce des "violences" et des "dégradations" commises au cours de la manifestation, qui n'avait pas été déclarée. Sur son compte twitter, la préfecture évoque "des projectiles", "des feux de poubelles", "des tags sur la mairie", et "l'agression d'un commerçant". Quatre personnes ont été interpellées par la police.

Une précédente mobilisation avait eu lieu le 30 mars dernier, à l'appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, menacé de dissolution par le gouvernement . Des rassemblements s'étaient organisés partout en France, devant les préfectures.