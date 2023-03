300 personnes réunies à Rennes contre les violences policières et en soutien aux blessés de Sainte-Soline

Le mouvement "Les Soulèvements de la Terre" avait lancé un appel aux rassemblements "devant les préfectures du pays" ce jeudi à 19 h, "en soutien aux deux manifestants dans le coma et aux blessés de Sainte-Soline". Ce mouvement est l'un des organisateurs de la grande manifestation de samedi contre les "méga-bassines" . Dans un communiqué, le collectif appelait aussi à se mobiliser "pour la fin des violences policières". À Rennes, ce jeudi soir, environ 300 personnes se sont réunies rue Martenot, devant la préfecture d'Ille-et-Vilaine, dans le calme.

De nombreuses prises de parole et témoignages se sont enchaînées pendant plus d'une heure. Au sujet du rassemblement à Sainte-Soline, de la gestion de l'eau, mais aussi de la répression policière. Des manifestants, des militants, des syndicalistes, et même un scientifique se sont spontanément exprimé au micro. Après une heure de discours sous la pluie, une manifestation s'est improvisée jusqu'à la place de la République et s'est terminée, toujours dans le calme, vers 21 h 30. Il n'y a aucun débordement à signaler.

De nombreuses pancartes et banderoles ont fait passer des messages clairs. © Radio France - Léa Dubost

Forte présence policière

Le ministre de l'Intérieur s'attendait à une soirée de tensions. Gérald Darmanin avait demandé d'accorder une "vigilance particulière à la protection des préfectures et des sous-préfectures", avec la mise en place de "dispositifs adaptés" et la mobilisation des services de police et de gendarmerie. Les forces de l'ordre étaient d'ailleurs présentes en nombre à Rennes, devant la préfecture, mais aussi la mairie, et dans de nombreuses rues du centre-ville.