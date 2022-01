300 salariés du médico-social manifestent au Mans : "On travaille avec des humains, pas des machines"

Ils se surnomment "les oubliés du Ségur." Le personnel du médico-social a battu le pavé mardi 11 janvier. Une mobilisation nationale suivie par 300 personnes au Mans. Les manifestants ont défilé de la préfecture de la Sarthe jusqu'à l'Ehpad Irène Joliot-Curie, dans le quartier Croix de Pierre. Dans le cortège : des éducateurs spécialisés, des psychologues, du personnel des maisons de retraites, ou encore des MAS, les maisons d'accueil spécialisées. Tous réclament une revalorisation salariale en urgence. Pas uniquement pour une question de pouvoir d'achat mais pour l'avenir de leurs structure.

L'augmentation salariale au cœur des revendications

Les faibles salaires et la dégradation des conditions de travail auxquels s'est ajoutée la crise sanitaire ont entrainé une vague de démissions et des difficulté de recrutement. Pour ceux et celles qui restent en poste, c'est également une surcharge supplémentaire de travail. C'est ce que décrit Martine Marie, infirmière qui s'occupe de polyhandicapés à la MAS de Bouloire où il y a eu neuf démissions en trois mois : "On n'est pas là pour faire juste une toilette, leur donner à manger, les coucher. Ce n'est pas comme ça qu'on conçoit notre travail. On travaille avec des humains, on travaille pas sur des machines et c'est pour ça que ce cri d'alerte est important." Martine Marie regrette une prise en charge médicale catastrophique : "Cela fait 20 ans que je travaille, je n'ai jamais vu ça. On est démuni."

Vous avez 8 minutes pour lever une personne âgée, faire son lit, sa toilette, l'habiller et faire le ménage de sa chambre. Je défie quiconque de faire ce genre de choses en 8 minutes.

Le salaire de Laeticia Lemercier, aide médico-psychologique à la MAS de Mulsanne ? "En net, 1550 euros. En travaillant un week-end sur deux, les jours fériés, de 7h le matin à 22 heures le soir... C'est vraiment vraiment pour l'amour du métier que je travaille" assure cette salariée qui s'occupe de personnes polyhandicapées tout en ajoutant : "J'aime mon métier. Mais aujourd'hui, l'accompagnement, je ne l'aime pas comme je le fais. On doit courir partout" C'est aussi cette perte de sens avec la dégradation des conditions de travail que dénonce Sylvie Goulet, secrétaire département de FO Santé. "Dans les maisons de retraite ou EHPAD, vous avez 8 minutes pour lever une personne âgée, faire son lit, sa toilette, l'habiller et faire le ménage de sa chambre. Je défie quiconque de faire ce genre de choses en 8 minutes. Voilà, donc les gens s'en vont parce qu'ils peuvent plus supporter d'avoir à travailler dans ces conditions là." regrette la représentante syndicale qui dénonce une "hémorragie" du personnel. Et au bout du compte : "Les résidents en pâtissent alors qu'ils n'y sont pour rien. Ils ont déjà leur handicap ou leur maladie. Et en plus de ça, on leur ajoute pas d'un accompagnement médiocre."