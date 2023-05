300 volontaires partent à la rencontre des sans-abris à Montpellier et dans la Métropole

300 bénévoles se mobilisent ce mercredi soir pour le comptage des sans-abri à Montpellier mais aussi à Grabels, Vendargues, Pérols, Villeneuve les Maguelone et Lattes. C'est la troisième édition de la Nuit de la Solidarité.

Les bénévoles vont aller à la rencontre des personnes dans la rue avec un questionnaire pour connaître leur parcours, leur état de santé, leurs ressources, savoir aussi s'ils ont accès à des aides sociales, s'ils ont déposé des demandes de logements, s'ils ont accès à des douches, des aides alimentaires ou des prises électriques pour recharger leur téléphone.

Rendre plus visibles ces personnes qui vivent à la rue

L'an dernier l'opération avait eu lieu en janvier, il fait nuit plus tôt et il fait plus froid, il n'avait pas toujours été facile de trouver les SDF dans la rue. Les bénévoles avaient pu rencontrer 185 sans-abris. Cette opération permet cependant de rencontrer une population qui a tendance à se cacher. "Ce comptage nous aide à comprendre les besoins des publics à la rue, mais aussi à les rendre visibles. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont dans des recoins de la ville, dans des recoins du territoire métropolitain qu'on ne voit jamais. Et cette enquête, elle doit nous permettre aussi de rendre visibles ces personnes qui vivent au quotidien à la rue. Ceux que j'avais rencontrés l'année dernière étaient plutôt contents qu'on s'intéresse à eux et en tout cas qu'on prenne le temps de s'asseoir et de discuter sans jugement, sans besoins immédiats, mais dans un échange libre et bienveillant,. Il y a des personnes qui ont fait de la rue leur choix, d'autres pour qui c'est subi et c'est pour ça qu'on a besoin de développer aussi plein de solutions différentes. Il n'y a pas une bonne solution pour les personnes dans la rue. Il y en a plein en fonction des publics" explique Clara Gimenez, vice présidente en charge de la cohésion sociale à la Métropole de Montpellier.

Renforcement des maraudes et des tournées de la douche nomade

Ces opérations de comptage ne sont pas là seulement pour les statistiques, elles permettent de répondre aux besoins urgents. L'an dernier, l'analyse des réponses aux questionnaires a permis de renforcer les maraudes et la tournée de la douche nomade , un camion qui permet aux SDF de se laver, c'était une de leurs demandes.

Cette nuit de la solidarité a aussi pour ambition de mettre en place les politiques publiques pour accompagner ces marginaux et les aider à sortir de cette précarité. "Sans contact direct avec eux, on peut vite se tromper ou avoir de fausses bonnes idées. Et ça nous a permis de développer des solutions plus pérennes. On a la solution du "bail d'abord", où les personnes accèdent à un logement social et après un accompagnement social, le bail glisse à leur propre nom. Et ça a touché depuis 2019, 226 personnes, ce qui est quand même pas anodin. On a aussi construit des pensions de famille où les personnes ont leur propre logement, mais dans un espace un peu plus collectif. Et là, on en a construit sept depuis 2019. Ce sont des solutions pérennes pour les personnes à la rue."

Le deuxième volet du plan "Logement d'abord" sera présenté au prochain conseil de Métropole. Il va notamment renforcer les politiques de luttes contre les expulsions en partenariat avec les associations Adage ou Abbé Pierre. Car une majorité des SDF se retrouvent à la rue après une expulsion.

"Il y a toujours une forte solidarité en France et à Montpellier en particuliers et ça fait du bien"

L'opération ne concerne pas que la ville de Montpellier, car des marginaux il y en a partout, mais de la solidarité aussi ce qui est très réconfortant explique Clara Gimenez. "Dans toutes les villes de France, on a ces phénomènes-là et ils doivent interroger. Ce n'est pas toujours évident de reconnaître qu'on a des personnes à la rue sur notre commune, mais par contre, c'est appréciable de vouloir trouver des solutions. Se retrouver à la rue, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un tissu familial, amical sur lequel se reposer. Et donc, je crois que dans la période de crise sociale qu'on vit plus que jamais, c'est important de s'interroger sur les causes qui conduisent des personnes à dormir dehors, mais aussi aux solutions qu'on peut offrir. Et le fait qu'on ait 300 bénévoles d'inscrits pour aller comptabiliser et interroger ces personnes dans la rue, c'est quand même le signe que la solidarité n'est pas un vain mot et qu'il y a encore une forte solidarité en France et singulièrement à Montpellier. Ça fait du bien. "

