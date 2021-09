3000 femmes à vélo convergent vers Toulouse pour l’opération « Toulouse toutes à vélo » ce weekend

3 000 femmes sont parties à vélo des quatre coins du pays pour rejoindre la ville rose. Elles vont participer ce weekend du 11 et 12 septembre à l'opération "Toulouse toutes à vélo", le plus grand événement vélo 100% féminin au monde, organisé par la fédération française de cyclotourisme.

Voir du pays, passer du bon temps entre femmes

« On s’est rendu compte que les femmes avaient besoin de se regrouper pour partager ensemble des moments de bonne humeur et de sport en même temps » explique Martine Cano, la présidente de la Fédération Française de cyclotourisme sur la route depuis une semaine depuis le Morbihan.

Martine Cano, présidente de la Fédération Française de cyclotourisme Copier

« Le premier événement « Toutes à vélo » a eu lieu en 2012 avec une convergence vers Paris, en 2016 vers Strasbourg, et l’évènement prévu à Toulouse en 2020 a été décalé d’un an en raison du Covid. »

« Nous voulons montrer que les femmes aussi peuvent faire de grands voyages en toute autonomie » ajoute Martine Cano interrogée par téléphone sur son vélo. « Plus on approche, plus les groupes commencent à se rejoindre. Là , certaines font étape ce soir à Marmande, d’autres un peu plus loin sur Port-Sainte-Marie, bientôt à Moissac, ça commence à converger de tous les coins de France. »

Un camps étape des cyclistes de "Toulouse toutes à vélo" - Toutes à vélo

Avec son groupe, Andrée Leroux a déjà parcouru 800 kilomètres depuis le Finistère. « On est 60 femmes, _on est parti de Quimper jeudi de la semaine dernière_, on a fait jusqu’à Libourne des étapes de 130 kilomètres, et après, on a décidé de rouler moins pour profiter de notre descente sur Toulouse pour prendre le temps de visiter. On s’est arrêté à Villeneuve-sur-Lot, et on s’apprête à monter la grosse côte de Pujols. »

Andrée Leroux sur les routes depuis le Finistère Copier

« Le but est de monter que toutes les femmes sont capables de faire de voyages itinérants comme on le fait maintenant. Vraiment avoir , avec un vrai esprit de solidarité. Il y a _des femmes qui sortent de maladies_, de gros problèmes de santé, elles sont là quoi ! »

Les cyclistes de "Toutes à vélo" approchent de Toulouse © Radio France - Toutes à vélo

Des femmes en vélo partout dans la ville

Parties en groupe sur les routes depuis une semaine, les groupes de cyclistes vont arriver Vendredi dans la soirée autour de Toulouse. Les participantes sont ensuite accueillies et accompagnées par des licenciées locales de la Fédération de cyclotourisme.

« Les toulousains nous ont concocté des circuits de visite de la ville à vélo. » se réjouit Martine Cano, la présidente de la Fédération Française de cyclotourisme.

« D’habitude, on a un grand défilé à travers la ville, une sorte de parade. Là on nous a dit que ce n’était pas possible vu le contexte sanitaire, ce qui me laisse un petit peu perplexe. Cela dit, on va pouvoir découvrir la ville à vélo, sur différentes thématiques, les jardins, le street-art, les grand monuments, au fil de l’eau , etc.. Cela va permettre à toutes les participantes de découvrir les différentes facettes de Toulouse. »

Ces « cyclo- découvertes », visites guidées à vélo, seront ouvertes à tous et gratuites à travers la ville rose. Samedi à partir de 14h, un village du vélo sur la prairie des Filtres proposera de nombreuses animations. Un pique-nique géant sera organisé dimanche à l’issue de "Toulouse, toutes à vélo".