3000 motards aux Hivernales de Millevaches : "de la merde de vache par terre, de la neige et des amis"

La première avait eu lieu en 1969. Après une longue interruption entre 1979 et 2009 elles ont repris avec un succès toujours grandissant. Les Hivernales de Millevaches ont lieu ce week-end. 3000 motards y sont inscrits. Comme chaque année ils viennent de toute la France et d'une dizaine de pays étrangers. Juste pour le plaisir de se retrouver et de partager sa passion. Sans programme particulier. Ni concert, ni grande virée sur les routes.

Pause café avant de faire les derniers kilomètres

Comme chaque année depuis 5 ans la Fédération Française des Motards en Colère leur propose du vendredi matin au samedi matin, non stop, une pause, un "relais Calmos" à Brive et à Limoges. Histoire de boire un café et de manger un casse-croûte. "Ça leur permet de faire les derniers kilomètres en plus grande sécurité parce que vraiment c'est les plus durs" explique Carole Bouttier, coordinatrice de la FFMC de la Corrèze. Il faut dire que certains sont sur la route depuis plusieurs jours. Car on vient de loin. Henrique est espagnol et vient avec un groupe d'amis de Malaga. 1500 kilomètres de périple. Ils ont pris la route mardi. "On se pelle le cul trois jours pour venir ici" dit-il en riant.

"Quand on y va une fois, on choppe le virus et on est obligé d'y revenir" Bruno, motard de Brignac-la-Plaine

Et ce n'est pas la première fois. Henrique vient depuis plusieurs années. "En Espagne on me demande ce qu'il y a là-bas. Eh bien il y a de la merde de vache par terre, de la neige et des amis ! Et c'est suffisant !". "C'est convivial. c'est génial" souligne le Corrézien Bruno de son côté. Un autre habitué. Sa première fois c'était en 1971. "Quand on y va une fois, on choppe le virus et on est obligé d'y revenir". "L'ambiance de Millevaches c'est tout le monde ensemble dans un champ, explique Carole Bouttier. Et tout le monde fait sa popote. Et tout le monde mange ensemble. (...) L'ambiance motarde dans toute sa splendeur". Des amitiés durables y sont nées. "Mais faut vraiment en vouloir. Ils sont motivés les gars !" Elle même, elle l'avoue, préfère rester au chaud.