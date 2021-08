30ème nuit des étoiles : le parc naturel régional de Millevache le lieu idéal pour observer le ciel

Levez les yeux vers le ciel ce vendredi soir et tout le week-end à l'occasion de la trentième nuit des étoiles. Des sites comme le parc naturel régional (PNR) de Millevaches, permet tout particulièrement de guetter les étoiles filantes et observer les constellations. La pollution lumineuse y est très faible.

Nous avons une qualité de ciel vraiment exceptionnelle alors qu'on se trouve sur un territoire habité partout. Mais cela est compensé par le fait que nos communes ont une gestion de l'éclairage assez raisonnée.

Des Creusois ont pu le constater, "je les appelle les veilleurs d'étoiles", sourit Violette Janet-Wioland, chargée de mission Energie et Climat au PNR de Millevaches en Limousin. Ces bénévoles ont reçu une formation, proposée par le parc, afin de comprendre ce qu'est la noirceur du ciel, la Voie lactée. "Nous leur avons également fourni un petit appareil qui s'appelle un MQM High Quality Émetteur. Il permet de mesurer la brillance du fond du ciel. Plus la mesure est haute, plus la qualité du ciel est pure. Au Chili, on est autour des 21,9 points sur 22 et ici, au parc, on a une moyenne de 21,6 points. Donc, cela veut dire qu'on a une qualité de ciel vraiment exceptionnelle alors qu'on se trouve sur un territoire habité partout. Mais cela est compensé par le fait que nos communes ont une gestion de l'éclairage assez raisonnée. 80% des communes sur le territoire du parc pratiquent l'extinction nocturne à partir de 23 heures" explique Violette Janet-Wioland.

Bientôt un label "Réserve internationale ciel étoilé" ?

Le Parc naturel régional de Millevaches espère d'ailleurs obtenir le label "Réserve internationale ciel étoilé". Moins d'une vingtaine de territoires ont obtenu cette reconnaissance dans le monde, dont seulement trois parcs régionaux en France.

Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR de Millevaches en Limousin devrait déposer sa candidature dans le courant du mois d'août. Cela fait trois ans qu'il travaille sur le dossier parce qu'il faut répondre à un certain nombre de critères : "Il faut pouvoir justifier d'une qualité de ciel exceptionnelle. Par exemple la vision de la Voie lactée à l'œil nu, ce qui est quand même aujourd'hui rare dans le monde", souligne Violette Janet-Wioland qui est également en charge de cette candidature du dossier Réserve internationale ciel étoilé (RICE). Elle précise qu'une campagne de mesure doit être menée pendant un an. Par ailleurs, les candidats doivent fournir un inventaire très précis de l'éclairage public. "C'est pour montrer qu'il n'y a que des luminaires de qualité qui n'éclairent pas le ciel". Dans le cas contraire, il faut s'engager à rénover les luminaires obsolètes dans un certain délai.

Développer "la culture de la nuit"

Le syndicat du Parc va également mettre en avant trois autres points dans son dossier de candidature : le tourisme, la biodiversité nocturne et la pédagogie. "Pour la pédagogie, il s'agit de sensibiliser les habitants ou les différents acteurs du territoire. Pour le tourisme, nous aimerions bien développer un label pour les hébergeurs qui permettrait d'accueillir les astronomes amateurs ou avertis sur des sites privilégiés. En fait, le fil conducteur de notre dossier, c'est la culture de la nuit. Donc, on essaie de développer un programme autour de cette ressource. On souhaite aussi développer un programme artistique ; on a un partenariat avec la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. Enfin, on est en train de développer un protocole de suivi de la biodiversité nocturne, c'est un sujet dont on ne parlait pas avant" précise Violette Janet-Wioland.