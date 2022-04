30km/h à Sennecey-lès-Dijon: comment réagissent les habitants?

Depuis le 1er avril 2022, toute la commune de Sennecey-lès-Dijon est limitée à 30km/h. Avec cette décision, la mairie veut rendre les croisements entre piétons et véhicules plus apaisés. Mais qu'en pensent les habitants?

Plus question de rouler au dessus de 30km/h à Sennecey-lès-Dijon: depuis le 1er avril 2022, la mairie a fait installer de panneaux sur toute la commune pour limiter la vitesse des véhicules. Seules les deux routes gérées par la métropole restent limitées à 50km/h. Ce sont les routes métropolitaines 122 et 905, qui permettent de traverser la ville. Qu'en pensent les habitants

Des habitants soulagés

Ce n'est pas la première tentative de ralentissement de la part de la mairie: des dos d'ânes et des chicanes étaient déjà en place. Ce n'est pas suffisant d'après Marie, une habitante : "dans ma rue les gens roulent toujours trop vite, alors qu'il y a des enfants, des animaux. Je trouve que c'est une bonne initiative".

Sylvain confirme: il a grandi à Sennecey-lès-Dijon. Aujourd'hui, il vient régulièrement voir ses parents qui y habitent : "un chat ou un enfant peut survenir à n'importe quel moment, et quand on pense à la distance qu'il faut pour s'arrêter à 30km/h, on se dit que c'est assez."

Une mesure abusive?

Il y a aussi ceux pour qui c'est trop : "dans certaines rues, il y a plus de visibilité, on pourrait rouler à 40km/h. Ca devient même dangereux de rouler si peu vite", estime Liliane, une habitante. Anne elle, estime que ça ne suffira pas à ralentir ceux qui vont déjà trop vite : "j'aurais préféré plus de ralentisseurs".