31 élèves du Val de Sambre au couronnement ce samedi de Charles III

A la base ces enfants participaient à un projet littéraire dans l'Eurostar avec l'auteure Sally Crabtree dans le cadre de leur section internationale britannique. Une expérience déjà très riche pour ces collégiens en réseau d'éducation prioritaire dont beaucoup n'ont pas encore eu l'occasion de voyager.

Et cerise sur le gâteau, grâce au financement intégral de la cité éducative d'Hautmont-Louvroil-Neuf Mesnil, dispositif de l'état, les collégiens ont pu choisir ce jour historique pour aller à Londres.

Pour profiter au maximum de l'évènement, ils ont travaillé en amont en Anglais et Histoire Géo sur la royauté britannique, l'hymne anglais aussi que certains comptent bien jouer sur le piano de la gare Saint Pancras en arrivant à Londres. Comme Sarah et Isaac ils ont bien conscience d'assister à un moment historique "ça n'arrive qu'une fois dans une vie" "on a qu'une chance il faut pas la gâcher".

"ce sera une fête inoubliable"

Isaac a déjà des étoiles dans les yeux en s'imaginant au milieu des sujets de sa majesté "y aura beaucoup de gens qui vont fêter ça, y aura peut-être des feux d'artifice ce sera une fête inoubliable".

Même impatience pour Louana dont la grand mère a assisté au couronnement d'Elisabeth deux il y a 70 ans "elle m'avait dit que c'était super beau et qui si un jour je participais à cette expérience il fallait que je profite à fond".

Eliot a commandé avec sa maman des drapeaux anglais pour chacun de ses copains et un gros à l'effigie de Charles III pour se mettre dans l'ambiance.

Charlie n'a qu'une hâte l'apparition au balcon " c'est magique de les voir sur le balcon (...) c'est fascinant".

Une garden party au programme aussi des collégiens

Céline Plantain leur prof d'anglais à l'origine du projet a aussi prévu une garden party où ils pourront interroger les Anglais sur leur sentiment d'appartenance à la monarchie, de quoi faire une leçon d'Anglais en accéléré.

Elle est tout aussi excitée qu'eux, un moment unique dans une carrière pour l'enseignante qui envoie tous les ans avec ses élèves des vœux à la famille royale. Ils ont également écrit pour le Jubilé de la reine et aussi lors de ses obsèques. A chaque fois ils ont reçu une petite réponse.

Et pour saluer comme il se doit le nouveau monarque, Céline Plantain leur a aussi appris le coucou royal "ils avaient déjà commencé sans moi, et là je les vois, ils sont déjà prêts, ils pourraient prétendre à une place dans la famille royale", s'amuse t'elle .