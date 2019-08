31 familles yézidies victimes de Daech seront accueillies dans le Tarn-et-Garonne et à Limoges

Toulouse, France

Ces femmes et ces enfants yézidies sont arrivées sur le sol français ce jeudi matin. En tout, on compte 31 familles victimes du groupe Etat islamique qui viennent du Kurdistan irakien. Leur avion s'est posé en début de journée à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, selon le ministère des Affaires étrangères.

Ces femmes, "particulièrement éprouvées par les exactions de l'organisation terroriste" et leurs enfants vont être pris en charge "dans différents départements français". D'après l'association Habitat et humanisme, il s'agit du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Vienne, dans le secteur de Limoges.

L'Etat français "leur assure protection, sécurité, éducation et accompagnement médico-social". Selon les ministères, l'accueil de ces familles "s'inscrit dans la continuité des deux opérations déjà coordonnées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères". Fin mai, 28 femmes yézidies et leurs 104 enfants étaient arrivés à Toulouse avant d'être accueillis à Toulouse, dans le Carmausin, en Lozère et en Saône-et-Loire.