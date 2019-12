31 migrants ont été secourus ce dimanche matin au large de Calais

31 migrants en difficultés ont été secourus dans la nuit et tôt ce dimanche matin au large de Calais (Pas-de-Calais) fait savoir la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué. Ils sont tous sains et saufs.

Calais, France

Deux opérations de sauvetage de migrants se sont déroulées ce dimanche dans la nuit et tôt ce matin annonce la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué.

La première opération a été déclenchée vers 2h du matin pour secourir 11 personnes (six hommes, un femme, deux enfants en bas-âge et deux adolescents) dont le petit bateau était en panne à environ 5 km au nord-ouest de Calais. Les 11 migrants ont été ramenés au Port de Calais et pris en charge par le SAMU 62 et la police aux frontières.

71 migrants avaient déjà été secourus il y a trois jours

La seconde opération a été déclenché vers 6h du matin. Cette fois c'est un petit bateau qui prend l'eau au nord-ouest de la zone du Dick de Dunkerque avec 20 personnes à bord dont une femme enceinte.

Tous ont pu être ramenés à terre sains et saufs. Ils ont été pris en charge par le SMUR 62 et la police aux frontières.

Déjà cette semaine,71 migrants ont dû être secourus dans la Manche.