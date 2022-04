319.000 électeurs de Dordogne appelés à voter pour l'élection présidentielle

Ces dimanches 10 et 24 avril, les Français sont appelés à voter pour élire le président de la République. 12 candidats sont déclarés. En Dordogne, les 690 bureaux de vote ouvriront dès 8 heures du matin et jusqu'à 19 heures le soir du premier et du second tour.