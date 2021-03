Plus de 30 motos cross détruites dans une casse-auto de Marseille par la police

Depuis un an, la police marseillaise accentue la répression sur les "rodéo urbains", 84 motos, quads ou scooters ont été saisis. Ceux qui circulent sur l'un de ces engins risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende

Et encore cinq motos le week-end dernier dans les quartiers Nord. Ce mardi matin dans le 14e arrondissement 33 motos, quads et scooter ont été passés au marteau pilon dans une casse-auto de Marseille. Des motos saisies par la police à l'occasion des quelque 1.100 contrôles réalisés depuis la loi du 3 aout 2018 qui instaure des règles plus dures contre les utilisateurs de ces engins, interdits dans les rues comme dans les sentiers.

"L'idée, c'est de continuer à frapper fort, cinq motos ont encore été récupérées le week-end dernier." - Frédérique Camilléri préfète de police des bouches du rhône

Frédérique Camilleri préfète de police des bouches du rhone © Radio France - Laurent Grolée

Et si la répression se fait plus forte sur ces motos, c'est qu'elles sont conduites en dépit de tout code de la route, elles sont mêmes interdites sur la voie publique puisque non-homologuées. Ces motos peuvent terroriser un quartier tout entier à cause du bruit qu'elles génèrent, mais elles servent aussi à convoyer des drogues d'un point de deal à un autre.

"Les trafiquants aimeraient bien jouer au chat et à la souris avec nous, mais le but ça n'est pas de prendre des risques, on ne chasse pas les motos, on les saisit." - Le commissaire Patrick Longuet, chef de la division nord

Les motos promises à la destruction arrivent sur des camions © Radio France - Laurent Grolée

La police marseillaise incite les riverains à communiquer aux autorités (17) les infractions constatées par ces motos, "elles seront retrouvées promet le commissaire Longuet, chef de la division Nord."