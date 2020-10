33 résidents positifs au Covid dans un Ehpad de Tourville-la-Rivière près d'Elbeuf, trois sont décédés

Le 30 septembre, une résidente de l'EHPAD présentant des symptômes du Covid-19 est hospitalisée. Le lendemain le test s'avère positif. "L'hôpital nous a prévenu que la résidente en question avait une charge virale très élevée, que c'était une super-contaminatrice", détaille Thomas Rubion, directeur régional nord du groupe SOS Seniors, à qui appartient l'EHPAD Les Jonquilles. Dès le 2 octobre, les visites sont suspendues, et tous les résidents sont isolés dans leurs chambres.

Le lundi suivant, 5 octobre, tous les résidents et tout le personnel de l'EHPAD sont testés. Deux jours plus tard, les résultats tombent : 33 résidents sur 70, et 6 salariés de l'établissement sont positifs. Trois résidents sont morts à l'hôpital, et quatre sont encore ce samedi hospitalisés.

Des "secteurs covid" au sein de l'EHPAD

Pour éviter que le virus continue de se propager, la direction du groupe SOS Seniors, à qui appartient l'EHPAD Les Jonquilles, a mis en place des "secteurs Covid" au sein de l'établissement. "On a changé les patients positifs de chambres, pour créer des secteurs Covid, explique Thomas Rubion. Ces secteurs sont gérés par des équipées dédiées. Ce qui permet d'isoler et de protéger les personnes négatives, en évitant tous les croisements entre personnels."

Les familles ont été informées que les visites étaient suspendues au moins jusqu'au 18 octobre. "Ce sera en fonction de l'évolution de l'épidémie. Si elle est stoppée, on pourra lever les isolements, et rouvrir l'établissement", précise Thomas Rubion, qui tient à remercier les familles : "on sait que c'est une situation très difficile pour les proches, qui ne peuvent pas voir les résidents. On a reçu beaucoup de messages de soutien, et ça fait chaud au coeur. Je tiens aussi à remercier le personnel de l'EHPAD."

Tous les résidents et personnels négatifs seront de nouveau testés lundi.