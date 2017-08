34 nouvelles recrues chez les sapeurs-pompiers ardéchois

34 nouvelles recrues viennent renforcer les rangs des sapeurs-pompiers ardéchois. Des filles et des garçons, de 16 à 32 ans, ont suivi la formation de cinq semaines et ont reçu, ce vendredi à Cruas, leurs casques.Ils sont désormais prêts à partir en intervention.

60 pompiers ardéchois ont pris la relève de leurs collègues en Corse , ce vendredi, pour lutter contre les incendies. Une colonne de renfort ardéchoise est engagée, depuis la semaine dernière, sur l’Île de Beauté. Des pompiers ardéchois qui viennent d'accueillir dans leurs rangs 34 nouvelles recrues.

Cinq semaines de formation

36 personnes ont suivi la formation pour devenir sapeur-pompiers volontaire au centre de formation à Cruas, du 11 juillet au 11 août dernier. Cette formation de base permet à tout sapeur-pompier volontaire nouvellement incorporé de réaliser les missions de secours relevant du SDIS de l'Ardèche. réparties en quatre familles d'intervention : le secours d'urgence et d'assistance à personnes, le secours routier, l'incendie et les opérations diverses.

Cérémonie de remise de casques aux nouvelles recrues sapeurs-pompiers volontaires de l'Ardèche. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des garçons et des filles, de 16 à 32 ans, ont donc suivi et validé cette formation et ils ont reçu leur casque, ce vendredi, lors d'une cérémonie devant le Centre de formation d'incendie et de secours de Cruas. "C'est beaucoup d'émotion" explique Emilie Chambon. Cette mère de famille de 31 ans, aide-soignante et maman de trois jeunes enfants, est devenu, ce vendredi, sapeur-pompier volontaire.

"Je suis très émue, de voir que j'ai réussi avec un travail et trois enfants, je suis fière"

De nouvelles recrues nécessaires dans les casernes

Ces 34 nouvelles recrues viennent renforcer les rangs des sapeurs-pompiers ardéchois. "On a de plus en plus de mal à recruter des volontaires,, les jeunes quittent les petits villages pour les études et nos centres de secours ardéchois manque vraiment de volontariat" explique le capitaine Pascal Fontanel, qui a supervisé la formation de ces 34 nouvelles recrues.

"On a plus que jamais besoin de sapeurs-pompiers volontaires"

L'Ardèche compte près de 2.350 sapeurs-pompiers volontaires et 150 professionnels.