345 véhicules mis en fourrière en un an à Montélimar

Faites le compte : ça correspond quasiment à une voiture par jour mise en fourrière au cours de l'année 2021 à Montélimar. La mairie a augmenté de 20% le budget de la police municipale dédié à cet effet, et s'est lancée dans la chasse à la voiture ventouse, ces véhicules stationnés pendant des semaines voire des mois sur des places gratuites.

"Oui, ils tournent plus qu'avant" s'exclame Franck, dans le centre ville de Montélimar. "Ils", ce sont les policiers municipaux. Plus de PV ressentent les habitants, mais aussi plus de mises en fourrière. "Qu'ils fassent du nettoyage, qu'ils enlèvent des voitures, je comprends, il y en a qui abusent" lance Georges. 345 véhicules ont été mises en fourrière au cours de l'année 2021 à Montélimar. 120 d'entre elles étaient des voitures ventouses. Ce sont elles que la mairie cherche à éliminer.

Dans le collimateur : des voitures "épaves"

Le directeur de la police municipale Thierry Lerat : "La municipalité a investi 20% de plus en budget, ce qui nous permet de traiter 20% de véhicules en plus". C'est aussi simple que ça. Selon la réglementation, une voiture restant sept jours sans bouger sur un stationnement gratuit devient un véhicule ventouse.

Mais ce que vise la police, "ce sont des véhicules qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans certains cas, ça occupe des places de stationnement qui pourraient être mieux utilisées, et ça crée un sentiment d'insécurité" complète-t-il. Lui comme l'adjoint en charge du développement du centre-ville et des quartiers à Montélimar Jean-Michel Guallar insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas de suivre la réglementation à la lettre, mais d'identifier les véhicules "épaves" signalés par les riverains. Des affichettes sont alors disposées sur la voiture, pour avertir l'éventuel propriétaire de sa prochaine mise en fourrière. Une action alors "préventive" affirme l'élu.

"Ce sont souvent des véhicules qui restent un mois, trois mois, dont les vitres sont brisées, dont les roues sont volées" assure Jean-Michel Guallar. Selon l'élu, la plupart ne sont plus assurés, et les propriétaires ne sont pas retrouvés. "On n'a pas les moyens de faire des enquêtes sur chaque véhicule, souvent c'est une voiture qui tombe en panne, et son propriétaire n'a pas les moyens de la faire réparer. Il la laisse où elle est" explique Jean-Michel Guallar. Dans ces cas-là, la mairie prend en charge la mise en fourrière et la conduit en casse.