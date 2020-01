35.000 euros pour l'EHPAD Saint-Jean à Châteauroux

Châteauroux, France

Ce sont de belles étrennes pour la maison de retraite Saint-Jean de Châteauroux. La fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France vient de lui faire parvenir une subvention de 35.000 euros dans le cadre d'un appel à projet. Le CCAS de Châteauroux a proposé un embellissement du cadre de vie de l'EHPAD Saint-Jean.

L'objectif était de rendre les pièces de vie commune plus accueillantes et plus adaptées à la grande dépendance. Cet établissement public, proposant 27 places, a pu ainsi se doter de nouveaux matériels. Le CCAS précise que grâce à cette subvention, il a pu rendre plus confortables les chambres des pensionnaires et renouveler le mobilier d'un salon et d'une salle à manger.