35 ans après la mort de Balavoine, cette périgourdine est toujours aussi fan

"Sa mort, je m'en souviens comme si c'était hier !" assure Corinne rencontrée sur le marché de Périgueux. "Je suis infirmière à domicile et quand je suis arrivée chez mon client, j'étais déconfite. C'était dur ce jour-là. On arrive pas à le croire". A l'époque, elle a alors 25 ans. Sa voix la touche et son caractère aussi : "un écorché vif" comme elle dit. Depuis, elle écoute encore Daniel Balavoine : "Mes enfants m'ont fait cadeau pour mes 60 ans d'un tourne-disque rétro où je peux mettre mes disques ! C'est des moments vraiment très bien" confie Corinne. Et quand on lui demande de chanter, elle n’hésite pas et choisit un de ses morceaux préférés : "Tous les cris, les S.O.S", un titre sorti en 1985. Elle poursuit :"Une chanson m'interpelle aussi "Partir avant les miens". Il avait anticipé le fait de partir avant ses proches. Elle a une signification. Il y a aussi la chanson "Aimer est plus fort que d'être aimé". C'est fort comme phrase".

Le témoignage de Corinne Copier

Corinne se souvient aussi de la facette engagé du chanteur : "S'il était encore en vie, je me demande comment il pourrait réagir en voyant tout ce qu'il se passe. Ce qu'il disait ça percutait souvent mais ce n'était pas innocent. Il y avait un fond de vérité ".