Des conseillers numériques arrivent en Limousin pour rendre les citoyens automnes sur le net

"Je ne savais pas du tout me servir d'un ordinateur, j'étais vraiment pas très forte." Ce constat est celui de Marie. Cette quinquagénaire suit depuis la fin mai des cours hebdomadaires de deux heures pour s'approprier les outils du numérique. "C'est super, on apprend plein de petites choses qui vont faciliter notre vie. Pour payer nos impôts en ligne mais aussi écouter de la musique. J'ai trié mes photos avec mon ordinateur là. Les formateurs sont supers."

Ces formateurs sont des conseillers numériques. Des cours sont donnés à l'Escalier, un tiers-lieu de Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, par Claire Gendronneau. Elle exerce depuis la fin mai : "Je ne veux pas créer des "geeks" mais leur donner les outils pour pouvoir être autonomes chez eux avec leur ordinateur."

Peur de l'arnaque en ligne

Selon Claire, les personnes dans le besoin n'osent pas toujours demander de l'aide. "L'ordinateur peut faire peur. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. On a peur de "casser" en faisant de mauvaises manipulations. Notre rôle est d'accompagner pas à pas les usagers dans cet apprentissage. C'est à leur rythme."

Si une majorité des élèves sont âgés, la formation est aussi destinée au plus jeune. "Nous les aidons à faire un CV en ligne ou encore utiliser Linkedin, nous sommes en lien avec plusieurs associations sur tout le territoire."

Deux nouveaux conseillers à la rentrée, bientôt un bus numérique ?

La Haute-Vienne va accueillir 35 conseillers numériques, deux de plus à Saint-Léonard-de-Noblat. En Corrèze, 22 conseillers numériques vont débarquer. Des postes inclus dans le plan France Relance. En France, en tout, 4000 conseillers vont être embauchés pour 250 millions d'euros.

Parmi les nouveaux conseillers à Saint-Léonard, il y a Agathe Perego. "Ce que j'apprécie dans ce service, c'est d'être vraiment utile pour la population et surtout les territoires. On décentralise et on offre à tous ces territoires les mêmes chances pour pouvoir mieux appréhender le numérique."

Au tiers-lieu de l'Escalier mais aussi dans les communes autour de Saint-Léonard, 250 personnes suivent aujourd'hui ces cours. Claire Gendronneau souhaite développer ces cours avec l'arrivée de ces deux nouveaux conseillers numériques. L'idée est aussi de créer d'ici quelques temps un bus pour délivrer ces cours à des personnes qui ne peuvent se déplacer.