Périgueux : 35 ème et dernière édition pour le national de pétanque sur les Allées Tourny

La compétition de pétanque n'aura plus lieu les Allées Tourny à partir de l'année prochaine à cause d'un projet d'aménagement. Certains joueurs remettent même en cause le futur du national de pétanque périgourdin.

C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pétanque en Dordogne. Le 35e national de pétanque de Périgueux a lieu ce week-end du 26 et 27 août. Comme chaque années, les terrains et les boules se sont installés sur les Allées Tourny. Mais c'est pourtant la dernière fois. L'année prochaine, la compétition va devoir déménager. Les Allées vont faire peau neuve et d'importants travaux vont être engagés dans le cadre du projet de réaménagement Montaigne.

Auprès des joueurs et des habitués du national de pétanque, ça ne passe pas. "Périgueux est des dix meilleurs nationaux en France" s'exclame Alain Ayré. Ce bénévole et ancien président de l'Entente Périgueux Pétanque ne décolère pas. "Faire un national de pétanque en dehors des allées de Tourny, c'est impensable" Comme lui, ils sont des dizaines de joueurs à s'opposer au déménagement forcé de la compétition de pétanque.

347 équipes et plus de 1 200 joueurs

Sur les terrains de pétanque ce week-end, des amateurs mais aussi des professionnels et des joueurs venus du Cameroun ou de Thaïlande. Au total, 347 équipes plus 83 équipes féminines soit plus de 1 200 joueurs s'affrontent cette année ici. C'est 10 équipes de plus par rapport à l'année dernière. Un succès qui prouve l'importance du national dans le monde de la pétanque selon ses organisateurs.

Entourés par les tilleuls et à deux pas du centre ville de Périgueux, une situation idéale dont les joueurs ne veulent pas se priver. "Impossible de trouver des terrains aussi beaux que ceux-ci" confie Martine, une joueuse avertie qui revient à Périgueux tout les ans pour le tournois. Un tournois qui fait également les beaux jours des touristes mais et des commerçants selon les amateurs de pétanque.

Quand et où aura lieu le prochain national de pétanque de Périgueux ? Le réduire, le déménager ou le supprimer ? Le problème reste entier et n'a pas pour l'heure trouvé de solution.