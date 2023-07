350 caravanes de gens du voyage installées illégalement sur des terrains de sport à Cazouls-lès-Béziers

Quelque 350 caravanes de gens du voyage, soit près de 1.200 personnes, se sont installées de force et illégalement dimanche sur le site de l'Enclos, le parc municipal de Cazouls-lès-Béziers. Les huit policiers municipaux et gendarmes sur place n'ont pas pu les empêcher d'entrer. "Ils y sont allés à la disqueuse sur le portail puis sur les clôtures "s'insurge le maire, Philippe Vidal, qui était sur place. Les caravanes et les voitures stationnent depuis sur les stades de football et de rugby et les parkings sous les arbres.

Le maire a rencontré les responsables de la communauté qui lui ont dit qu'ils avaient prévu de rester jusqu'à dimanche prochain. Il a porté plainte et averti le préfet. En attendant, pour raisons sanitaires, des bennes à ordures ont été installées et "on ne coupera pas l'eau et l'électricité comme certains le proposent, au risque de branchements sauvages".

Entre 70.000 et 100.000 euros de dégâts

Le maire évalue déjà les dégâts à minima entre 70.000 et 100 000 euros. "On venait de refaire la pelouse, c'est mort.Les camions ont fiat des ornières de 30 centimètres, ils ont planté les poteaux des auvents des caravanes à grands coups de piolets et ont percé les tuyaux d'arrosage", déplore Philippe Vidal. "On aurait pu prendre en charge 30 ou 40 caravanes s'ils nous avaient prévenus, mais 350 caravanes, comment on fait ?", demande le maire.

"Ça ne peut pas durer comme ça, il faut que l'État prenne ses responsabilités"

Philippe Vidal affirme qu'il va " faire avec" et ne va pas passer la "patate chaude à un voisin", mais il ne compte pas en rester là : "On a relevé les 300 plaques d'immatriculation et ça prendra le temps que ça prendra." Il a aussi pris contact avec le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal : "Il faut que la loi évolue, il n'est pas possible sous couvert soi-disant d'insolvabilité, qu'ils bafouent la loi, la justice et l'État doivent prendre leurs responsabilités. Insolvables ? C'est simple, il y a deux BMW à 50 ou 60 briques et deux caravanes et moi je paie tout", s'insurge Philippe Vidal.

Le maire a décidé de ne plus éteindre l'éclairage public "pour rassurer les habitants" tout le temps que les gens du voyage resteront à Cazouls-lès-Béziers.