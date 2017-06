350 militaires du 1er RT d'Epinal se préparent à l'opération Sentinelle

350 militaires du 1er Régiment de Tirailleurs d'Epinal vont être déployés à Paris cet été dans le cadre de l'opération Sentinelle. Une mission de deux mois dans les gares et le quartier de Montmartre pour laquelle ils se préparent actuellement.

Certains d'entre eux rentrent du Liban et ils s'apprêtent, cette fois, à accomplir une mission intérieure : l'opération Sentinelle lancée à la suite des attentats de janvier 2015 pour défendre et protéger la population. 350 militaires du 1er Régiment de Tirailleurs d'Epinal vont partir deux mois pour Paris. En août et septembre, ils effectueront des patrouilles à pied, par 4 ou 8, dans les gares et dans le quartier de Montmartre, des zones de forte affluence.

TIOR

Leur préparation ? Des séances de TIOR notamment, la Technique d'intervention opérationnelle rapprochée, autrement dit de l'autodéfense. "On doit répondre de manière proportionnelle à l'agression", explique le première classe Julien, 21 ans.

On utilise les techniques qu'il faut au moment où il le faut. Il faut être prêt tout le temps" - le première classe Julien

130 cartouches par homme pour une séance de tir à courte distance © Radio France - Isabelle Baudriller

Les hommes s'entraînent au tir à courte distance (moins de 50m) avec leur famas. Ils simulent également des cas concrets, comme une attaque à la voiture bélier sous le regard du chef de section Wauthier : "Le scénario est très simple, la chronologie très simple. Ils le répètent encore et encore, de manière à ce que toutes les questions qu'ils puissent avoir soient claires".

Sympathie

Les militaires du 1er RT doivent pouvoir parer à tout type d'intervention, assistance à personne, colis suspect mais aussi attaque. "Cette préparation évolue en fonction des menaces déjà apparues, ce qu'on appelle le "retex", le retour d'expérience", souligne le capitaine Guillaume, commandant de la 1ère compagnie. La mission de cet été sera la quatrième participation du régiment spinalien à l'opération Sentinelle. "On est là pour rassurer et protéger. On a énormément de témoignages de sympathie de la part de la population. Par des sourires, des "bonjour", des verres d'eau fraîche en plein été", conclut le chef de section Wauthier.