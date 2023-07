350 sauveteurs déployés dans l'Hérault pour surveiller les baignades cet été

Les vacanciers sont déjà présents sur les plages héraultaises et l'heure est à la prévention et à la surveillance pour prévenir des noyades. Le département dispose de 90km de littoral. Pour veiller au bon déroulement des baignades, plus de 350 sauveteurs sont mobilisés cette année dans les 78 postes de secours. Lundi 10 juillet était présenté le dispositif de secours côtier sur la plage de Palavas-les-Flots.

En 2022, seize personnes sont mortes noyées dans le département de l'Hérault. Actuellement, pour l'année 2023, six personnes ont perdu la vie en se noyant. Patrick Toustou est délégué SNSM de l'Hérault, pour lui il est important de se méfier de la méditerranée "c'est une mer dans laquelle on ne perçoit pas le danger. On trouve cela sympa, il y a des petites vagues sauf que les courants d'arrachement vous prennent, ils vous fatiguent et les baigneurs ont du mal à revenir. C'est comme ça qu'on arrive à des noyades."

Il faut aussi faire attention à la chaleur. "Les personnes qui s'exposent longtemps au soleil et qui vont se baigner directement ensuite ont de gros risques d'hydrocution. La chaleur fatigue aussi beaucoup l'organisme, on transpire beaucoup et quand on part nager on s'épuise d'autant plus et on n'a pas forcément les ressources nécessaires pour revenir en bord de plage."

Des sauveteurs entraînés et à l'écoute

Zoé a 20 ans, elle est sauveteuse en mer depuis trois ans. elle fait partie des 60 sauveteurs de la SNSM de l'Hérault. "On a une formation initiale pour devenir sauveteur et chaque année on repasse les mêmes diplômes pour rester à jour dans nos connaissances et nos techniques", raconte-t-elle. Cet été, elle sera présente sur la plage de Palavas-les-Flots pour encadrer la baignade. "Ici il y a pas mal d'épis rocheux, de forts courants qui entraînent au large et des trous d'eau où d'un seul coup les baigneurs se retrouvent à ne plus avoir pied et paniquer. Il faut faire attention aux vagues aussi quand il y a un fort vent de sud-est." Les principales personnes secourues sont des enfants où des personnes âgées alors les sauveteurs vont à leur rencontre et font aussi beaucoup de prévention sur les plages*.*

"Il faut avoir le bon reflexe en arrivant sur une plage. Repérer le poste de secours, aller voir les sauveteurs, leur poser des questions si besoin, prévient le préfet de l'Hérault Hugues Moutouh. Il faut aussi regarder la couleur du pavillon pour savoir si on peut se baigner. Parmi les seize personnes qui se sont noyées l'année dernière, dix se sont baignées en dehors des zones protégées ou à des horaires où le poste de secours est fermé. J'appelle tout le monde à faire attention, l'eau c'est agréable mais c'est aussi un élément dangereux."