350 tombes, toutes confessions confondues, entretenues par des jeunes du Chemin bas à Nîmes

Cette initiative remarquable. Trois jeunes du Chemin bas d'Avignon à Nîmes, Fouad, Sofiane et Megdi, se sont lancés - spontanément et non sous le couvert d'une association - dans l'entretien d'une partie des tombes dégradées par les pluies récentes du cimetière du Pont-de-Justice. Alors que les quartiers sont sous le feu de l'actualité, une manière de donner une autre image que celle de la rubrique fait divers.

Du courage, de la sueur mais aussi de la fierté

Et il en fallu à ces jeunes et moins jeunes venus bien au-delà du quartier entretenir des tombes du carré musulman ravinées par les pluies mais pas seulement puisque les sépultures chrétiennes ont elles aussi été l'objet de leur attention. Ils ont travaillé par équipe de 10, une cinquantaine pour entretenir plus de 350 tombes, couvertes d'herbes de folles, des pelletées de terre avec au final, la satisfaction d'avoir "œuvré au bien commun".

Reportage au cimetière du Pont de Justice à Nîmes. Copier

Dans les quartiers il n'y a pas que des gens qui font mal

Les quartiers populaires de Nîmes font plus souvent la une des médias pour leurs dérives armées que par les belles initiatives qui s'y déroulent. "Il y a des gens intelligents, qui travaillent légalement" disent-ils regrettant que l'amalgame, "quartier, délinquance, drogue, violence" fassent davantage la une. Ils espèrent que leur action dans ce cimetière Nîmois contribuera - un peu - à faire changer les choses.

Fouad, un des jeunes du Chemin Bas d'Avignon à Nîmes (Gard). Copier

On aimerait que cette initiative fasse tache d'huile

"Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir", cette initiative a été relayée par les réseaux sociaux, de trois, ils se sont retrouvés à 50. "Des quartiers Nîmois mais aussi de la périphérie, des jeunes, des plus âgés". Pour Fouad, Sofiane et Megdi, "si nous l'avons fait, on peut le faire avec d'autres ailleurs". Pour toute récompense, les jeunes du Chemin bas d'Avignon aimerait que la générosité dont ils ont fait preuve "fasse tache d'huile".

"On l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Copier