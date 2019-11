Les Restos du Coeur : "Sans eux je ne ferais qu'un repas sur deux", témoigne Martine à Dijon

Dijon - France

La 35e campagne d'hiver des Restos du Coeur a débuté ce lundi en Côte-d'Or. Une date importante pour tous ceux et celles qui sont en grande difficulté comme Martine, 63 ans. Elle vient chaque semaine aux Restos, impossible de faire autrement avec sa retraite de misère. "Je viens chercher ce qu'on veut bien me donner : des pâtes, des pommes de terre, des soupes, de la viande quand ils en ont et voilà".

"Quand j'invite quelqu'un, c'est juste pour le café"

Martine arrive-t-elle à subvenir à ses besoins chaque jour de la semaine ? Parvient-t-elle à manger chaque jour ? "Oui, si je fais attention en gérant bien les menus, ça va. Mais pas question d'inviter qui que soit. Quand j'invite quelqu'un c'est juste pour le café !"

Préparer le moindre repas chez cette sexagénaire, s'apparente à un combat. "Non, on ne va pas dire ça comme ça. Moi j'ai trouvé la solution, je fais un repas sur deux. Soit celui de midi, soit celui du soir, ça dépend comment l'estomac crie famine."

Bénévoles et bénéficiaires Dijonnais des Restos du Coeur © Radio France - Thomas Nougaillon

"Garder sa dignité malgré tout"

Pourtant on pourrait croiser Martine dans la rue sans se rendre compte de sa situation. La dame, bien vêtue, donne le change. "Il faut garder sa dignité malgré tout, c'est le plus important. C'est pas la peine de montrer aux autres qu'on est dans la pauvreté."

"Mon fils me paie une partie du loyer"

Martine explique qu'elle aurait dû continuer trois ans de plus. "J'aurais pu toucher dans les 868 euros, ce serait déjà un peu mieux, voire peut-être 900". Heureusement, outre les Restos, Martine peut aussi compter sur l'aide de ses enfants. "Mon fils m'aide beaucoup, il paie une partie de mon loyer et puis ma fille m'aide aussi pour boucler les fins de mois." Dans un petit sourire elle lâche "normalement ce sont les mamans qui aident leurs enfants, pas l'inverse..."

Les Restos en Côte-d'Or : un million de repas servis chaque hiver

Les Restos du Coeur, de Côte-d'Or, ce sont plus de 600 bénévoles et plus de 8.000 bénéficiaires chaque hiver. L'hiver dernier ils ont servi plus d'un million de repas dans le département.

