Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres ont conclu un marché avec l'opérateur Orange pour déployer la fibre optique dans plus de 80 000 foyers à l'horizon 2022. Les premiers foyers auront accès à la fibre du réseau "Poitou numérique" à la fin de l'année 2019 selon les prévisions.

C'est un programme qui coûte 124 millions d'euros, et qui permettra à 36 communes de la Vienne et des deux-Sèvres d'être raccordées à la fibre optique d'ici 2022. Au total, c'est 83 641 foyers qui pourront bénéficier de la fibre chez eux. Le lancement du réseau "Poitou numérique" a été lancé par la Vienne et les Deux-Sèvres pour palier au manque réel de réseau dans certains de ces secteurs.

Les premières communes desservies à la fin de l'année 2019

Les deux départements ont aussi choisi 362 "sites prioritaires", qui eux aussi seront bientôt desservis par la fibre. Il s'agit notamment de zones d'activités industrielles, agricoles, de collèges et d'établissements de santé. Elles ne sont pas forcément situées sur les communes qui auront la fibre.

Cette carte répertorie les secteurs et sites prioritaires desservis par la fibre dès 2019. - O'Malley Consulting

La liste des communes bientôt desservies par la fibre dans la Vienne :

Loudun

Dangé-Saint-Romain

Jaunay-Claun

Saint-Georges-les-Baillargeaux

Vouillé

Neuville-de-Poitou

Vivonne

Civray - Saint-Pierre-d'Exideuil

Chauvigny

Montmorillon

Et dans les Deux-Sèvres :