36ème édition du FIMU : les enfants aussi ont leur festival !

Certains enfants présents ne savent pas encore parler, mais quand ils entendent les sons produits par Baptiste Jeandel, musicien et musicothérapeute, leurs yeux s'écarquillent. Ce samedi 27 mai, les moins de 4 ans ont eux aussi eu droit à leur FIMU avec à un concert spécialement conçu pour les tout petits à la maison de quartier de la vieille ville de Belfort. Un éveil musical à travers des sons produits grâce à des instruments variés, mais aussi des comptines chantées tous en cœur. "De la musique très zen pour apaiser les enfants, un grand moment de quiétude et d'observation", résume Florence, une grand-mère venue avec sa petite fille Alba Rose. Entre ses mains, des petits objets venus des quatre coins du monde et qui produisent des sons atypiques.

Installés sur des tapis de sol, les bébés "bâtaient des bras plus ou moins en rythme dès que la musique commençait. C'était très émouvant !", raconte une autre maman. Car les instruments et les musiques utilisées par le musicothérapeute Baptiste Jeandel ne sont pas laissés au hasard. Des sons proches de ceux des oiseaux ou des baleines, "cet éveil musical permet le développement cognitif de l'enfant, ça lui ouvre l'oreille et ça développe plusieurs zones du cerveau", explique le professionnel qui a l'habitude de travailler avec des enfants "qui sont le public le plus exigeant".

Pendant une demi-heure, ces enfants ont pu découvrir plusieurs instruments. © Radio France - Emma Steven

D'autres séances de sensibilisation à la musique sont prévues ce dimanche pour les enfants, les inscriptions ne sont pas obligatoires.

