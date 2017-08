370 passagers d'un train Nice-Paris passent la nuit en gare de Nice après un incendie près d'Aubagne

Un incendie samedi soir, entre Carnoux-en Provence et Aubagne dans les Bouches-du-Rhône, a fortement perturbé le trafic ferroviaire. 370 passagers d'un train Intercité Nice-Paris ont passé la nuit en gare de Nice, pris en charge par la SNCF et la protection civile.

Nuit de galère pour 2 300 passagers de la SNCF, suite à un incendie près d'Aubagne, dans les Bouches-du- Rhône, la ligne Marseille-Cassis a été coupée, samedi vers 19 heures. 2 000 voyageurs ont dormi dans les gares à bord de trains à Marseille et Toulon. 370 passagers d'un train de nuit Intercité Nice - Paris, avec couchettes, ont dormi à Nice. Accueillis par le personnel de la SNCF et la protection civile.

Ce matin, des agents de la ville de Nice leur ont servi un petit déjeuner. Un gymnase a été mis à la disposition des passagers cette nuit mais ils ont refusé d'y aller, espérant voir leur train repartir.

Tous les trains en direction de Paris ou Marseille sont suspendus. Le feu reprend à Aubagne, les pompiers et les canadairs sont à pied d'oeuvre pour maîtriser les flammes. Le trafic ne reprendra pas pour le moment.

Dans le hall de la gare de Nice des passagers devaient prendre un train à 7 heures ce dimanche, direction Paris, il est suspendu © Radio France - Pauline Renoir

Un bus a pu embarquer 50 voyageurs ce matin, des familles avec des enfants en bas âge, direction Marseille. La préfecture des Alpes-Maritimes tente de réquisitionner des auto-cars.

Les précisions de Jérémy Crunchant, cadre opérationnel de la protection civile

Jérémy Crunchant cadre opérationnel de la protection civile Copier

La ligne Marseille-Cassis est toujours coupée, et la SNCF recommande aux voyageurs de reporter tant que possible leur voyage dans le Sud-Est. La SNCF n'a pas encore eu le feu vert des pompiers pour faire reprendre le trafic, ses installations n'ont pas été endommagées par les flammes, et n'ont pas été noyées par les pompiers.