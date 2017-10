378 communes déjà équipées du compteur Linky en région parisienne

En région parisienne, 850 000 compteurs Linky ont déjà été installés sur les plus de six millions d'anciens compteurs électriques à remplacer d'ici 2021.

Malgré l'hostilité affichée d'une trentaine de commune d'Ile-de-France et les inquiétudes de certains franciliens, l'installation du compteur Linky avance à grand pas. Les agents d'Enedis ont déjà entamé l'installation du compteur électrique dit "intelligent" dans 378 des 1245 communes de la région.

Ce boîtier jaune connecté à Internet est un compteur électrique "nouvelle génération", un compteur "communiquant". Fini la visite annuelle pour le relevé de consommation, Linky communique automatiquement les données à distance via un système de courant porteur en ligne. Enedis promet ainsi un "service public de l'électricité plus performant". Mais certaines communes et de nombreux habitants n'y croient pas. Pour les détraqueurs du compteur "nouvelle génération", Linky serait potentiellement dangereux pour la santé, trop intrusif et, au passage, un gaspillage de plus étant donné que les "vieux" compteurs changés sont toujours en état de marche.

Certaines communes comme Bondy en Seine-Saint-Denis se sont mobilisées pour interdire l'installation de Linky sur leur territoire. En mai 2016 la maire de Bondy a pris un arrêté "anti-Linky" sur sa commune mais le préfet de Seine-Saint-Denis a transmis un courrier à l'élue pour lui demander de mettre fin à cet arrêté. Refusant de s'exécuter, Bondy s'est retrouvée devant le Tribunal administratif qui a finalement donné tort à la ville. Depuis, les installations du compteur Linky ont avancé dans une bonne partie de la ville. Dans l'impasse, le groupe Europe Ecologie les Verts de Bondy a récemment adressé une lettre au ministre de la transition écologique Nicolas Hulot.

De son côté, avec 14% de compteurs déjà remplacés en Ile-de-France, Enedis se réjouit de l'avancée des installations, conforme "au planning".