37° dans une école de Montpellier

Plus de 35° dans les classes ! Les parents d'élèves de l'école élémentaire Marc Bloch à Montpellier invitent le maire Philippe Saurel à passer deux heures dans une classe avec les enfants .

"Ce n' est pas normal de laisser des enfants dans une classe où il fait 35 °", une trentaine de parents d'élèves, des mamans en majorité, avec des syndicalistes de Sud Education, se sont rassemblés devant l'entrée de l'école primaire Marc Bloch dans le quartier des Hauts de Massane à Montpellier pour dénoncer les classes surchauffées . Depuis la mi-juin, il y fait régulièrement plus de 30°, le thermomètre a grimpé jusqu' à 37° le 12 juin, température relevée à 8 heures du matin .

37° le 12 juin © Radio France - Pascale Viktory

"Mon petit a saigné du nez, ça ne lui arrive jamais !"

" Ma fille ressort de l'école, rouge ..rouge et elle boit plusieurs verres d'eau d'affilée ; le mien est lessivé et s'endort en rentrant de l'école ; moi il a saigné du nez , ça ne lui arrive jamais", Nassina, Aquila, Amel disent qu'elles forcent leurs enfants à aller à l' école , et Aquila ajoute :"on parle des enfants mais c'est insupportable aussi pour les enseignants , une maitresse a fait un malaise hier.."

Jean Baptiste Vincensini, de Sud éducation lit un extrait des recommandations du ministère de la santé en cas de fortes chaleurs :" on demande aux enseignants de garder les enfants dans une ambiance fraîche , ou de vérifier la fonctionnalité des stores ou des volets , le problème c'est qu'il n'y en a pas ici à Marc Bloch."

Les parents d'élèves invitent le maire Philippe Saurel à venir passer " ne serait -ce-que deux heures dans une classe avec les enfants ". " Pourquoi on a équipé certaines écoles de volets roulants, on ne demande rien d'extravagant, c'est vital pour les enseignants , pour les enfants , c'est vital , martèle Aquila .

"on demande rien d'extravagant" Réactions de parents d'élèves de l'école Marc Bloch Copier

Six écoles de Montpellier ont des problèmes de chaleur .

La mairie de Montpellier reconnait le problème. Six écoles de la ville ont fait remonter des températures très élevées. Ce sont des écoles construites dans les années 70. Isabelle Marsala, l'adjointe en charge de l' éducation précise que des ventilateurs de plafond ont été installées dans ces écoles ainsi que des points d'eau supplémentaires. En ce qui concerne l'école Marc Bloch, des travaux seront effectués au cours de l'été pour occulter les cages d'escalier, principales sources d'entrée de la chaleur . "Quant à la pose de volets, c'est un investissement plus lourd, qui sera programmé dans le budget 2018 de la ville" ,ajoute Isabelle Marsala .