37ème campagne des Restos du Cœur : en Isère, la crainte d'un bond du nombre de bénéficiaires cet hiver

La 37ème campagne des Restos du Cœur s'ouvre ce mardi partout en France et en Isère après une année encore difficile : crise sanitaire, crise économique, augmentation des prix de l'énergie, du carburant etc... Le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter et cet hiver s'annonce déjà compliqué.

Alors que la 37ème campagne des Restos du Cœur s'ouvre ce mardi 22 novembre, les responsables craignent un bond du nombre d'inscrits cet hiver conjugué à la reprise de l'épidémie de Covid-19.

"Cet hiver va être dur"

Crise sanitaire, crise économique, augmentation des prix de l'énergie et du carburant : cette année a été particulièrement difficile pour les plus précaires. Ils sont de plus en plus nombreux à être inscrits aux Restos du Cœur pour bénéficier de distributions de denrées alimentaires. Mais pour Brigitte Cotte, responsable en Isère, c'est cet hiver que les victimes de cette nouvelle précarité vont passer la porte : "Je pense que cet hiver va être dur avec toutes ces augmentations de l'énergie et le fait de ne plus avoir d'aides de l'Etat, je pense qu'on va les voir arriver cet hiver !"

Un sentiment partagé par les bénéficiaires du centre Nicolas Chorier comme Isabelle, une habituée : "J'ai remarqué qu'il y avait de nouvelles personnes. Je suis un peu inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés à la rue. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas pu payer leur consommation d'électricité ou de gaz. Il faudrait que les gens comprennent qu'un jour on ne va pas y arriver."

-20% de bénévoles

Et face au nombre de bénéficiaires qui ne cesse d'augmenter, le nombre de bénévoles diminue. -20% au moment du premier confinement. Les bénévoles, souvent des personnes âgées et fragiles, ont parfois eu peur pour leur santé. Alors le profil des bénévoles a un peu évolué, explique Brigitte Cotte : "Au moment du premier confinement on a eu une aide énorme des étudiants et aussi des personnes en activité grâce au télétravail. Quand la vie a repris normalement on a perdu ces personnes. On est en train de réfléchir à comment changer les heures d'ouverture des centres. Ouvrir les centres dans des plages horaires différentes, le soir, pour permettre aux personnes qui veulent faire du bénévolat et qui sont en activité de pouvoir venir nous rejoindre."

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, les services proposés par les Restos du Cœur sont limités pour respecter les mesures sanitaires. Au centre Nicolas Chorier à Grenoble : moins de moments de convivialité, on se contente souvent des distributions de repas. Et la plus grande crainte des responsables, c'est que la 5ème vague de Covid-19 les oblige à de nouvelles fermetures.