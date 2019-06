38 degrés attendus ce samedi en Seine-Maritime et dans l'Eure : on devrait battre des records

La canicule arrive ce samedi dans nos deux départements car le vent va tourner au sud et apportera de l'air très chaud. Météo France prévoit des températures jusqu'à 35 degrés sur le littoral et 38 dans les terres. Heureusement, ça ne durera qu'une seule journée.

Rouen, France

Même s'il fait chaud, l'Eure et la Seine-Maritime ont été jusque là épargnés par la canicule. Elle nous touchera finalement ce samedi. "On devrait gagner pas loin d'une dizaine de degrés entre vendredi et samedi. Car jusque-là nous étions protégés par un vent de nord qui rafraîchissait l'atmosphère mais dans la nuit de vendredi à samedi, le vent va tourner au sud et nous allons recevoir l'air chaud du centre de la France", explique Thierry Loquet prévisionniste à la station Météo France de Boos, près de Rouen.

Même le littoral ne sera pas épargné par la canicule

Samedi il fera donc extrêmement chaud dans les terres "jusqu'à 36 ou 38 degrés principalement dans les villes ou dans la Vallée de Seine" mais aussi en bord de mer. "Jusque là il faisait bon sur le littoral, 22 degrés vendredi à Dieppe, mais ce samedi, il va faire très chaud. Jusqu'à _32 à 35 degrés_" poursuit le prévisionniste.

Ces températures devraient atteindre des records mais heureusement cette canicule sera ponctuelle. "Dès dimanche, nous perdrons à nouveau 10 degrés car le vent va tourner à l'ouest", conclut Thierry Loquet.