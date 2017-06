38 degrés au thermomètre, c'est terminé. Les orages arrivent

Changement de temps brutal ce lundi. Les orages arrivent par l'ouest dans le Gard et la Lozère... les premières pluies sont attendues en mi-journée. Ces orages vont se renforcer en cours de journée.

Les orages arrivent : terminé le ciel bleu, et plus de températures qui frôlent les 40 degrés... le thermomètre va retrouver son niveau de saison, autour des 30 degrés. Les premières pluies sont attendues pour le milieu de journée sur l'ouest du Gard et de la Lozère. Des pluies d'orage, avec peut-être un peu de grêle. Des orages qui iront en se renforçant au cours de l'après-midi.

Des orages qui ne devraient pas donner énormément d'eau, quelques dizaines millimètres, pas plus, mais des pluies parfois violentes, qui surprennent d'autant plus après les journées caniculaires que nous avons vécues. Des orages, cela veut donc dire des éclairs, de la foudre : attention pour les campeurs et les randonneurs, nombreux actuellement dans la région, les arbres qui sont des abris contre la pluie attirent la foudre... mieux vaut les éviter.