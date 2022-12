3800 billets de Nissarts, la monnaie locale de Nice réédités

Cela fait cinq ans que l'aventure dure : la République de Nice édite chaque année des nissarts, la monnaie locale, utilisable chez 22 commerçants de la ville. Cette année encore, elle en a imprimé 3800, "pour un montant de 43.000 euros" détaille Cristou Daurore, le Président de la République de Nice. "On a aussi imprimé un billet de zéro : on ne paye rien, c'est un billet vendu 10 euros pour soutenir le projet d'une école bilingue par immersion qui ouvrira en septembre prochain. Et on est soutenus par l'OGC Nice qui a donné les photos du stade et le logo." Pour les autres billets, c'est du classique, un nissart vaut un euro, vous pouvez vous les procurer dans deux points de vente du centre de Nice.

Tous les billets de ce crû 2023 © Radio France - Kévin Blondelle

Des billets illustrés par des artistes locaux

"Monnaie locale, culture local, tout est local" se félicite Cristou Daurore, c'est vrai aussi pour les illustrations. "Babette Bondanelli et Carl Bovari ont réalisé neuf des douze billets." L'artiste Ben s'est lui chargé de poser son écriture pour indiquer le montant de chaque billet. "Il a écrit sur chacun des billets, depuis le début il nous offre son écriture, grâce à lui ça donne une autre ampleur au projet."

Enfin soyez rassuré si vous avez en poche des nissarts de l'an dernier : vous pouvez les échanger avec les nouveaux dans les points de vente au 16 rue Emmanuel Philibert et au 3 Rue Tonduti de l'Escarène, à Nice !