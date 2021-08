Violences conjugales dans le nord Franche-Comté : le 3919 désormais joignable 24/24h et 7/7j

Depuis ce lundi, le numéro d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, le 3919, est ouvert 24/24h et 7/7j. Forces de l'ordre et associations du nord Franche-Comté espèrent que cette extension permettra de libérer un peu plus la parole et d'éviter des drames.

Une oreille attentive à toute heure du jour et de la nuit ! Depuis ce lundi, le numéro national d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, le 3919, est ouvert 24/24h et 7/7j. Cette extension avait été promise lors du grenelle des violences conjugales, c'est désormais chose faite. Ce numéro est porté par la Fédération nationale des Femmes solidaires. Il permet d'apporter une écoute bienveillante aux personnes qui appellent, de les informer également sur leurs droits et de les orienter, si besoin, vers le dispositif de prise en charge le plus proche.

Une écoute 24h/24 et 7/7j

Jusqu'à présent, le numéro était accessible de 9h à 22h la semaine et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. "Quand on fait la démarche d'appeler ce numéro, c'est qu'on est dans un seuil de détresse important. C'est compliqué lorsqu'on veut briser la glace et qu'il n'y a personne au bout du fil. Cela ne donne pas envie de réessayer le lendemain" explique Cédric Nestor-Romain, commandant de la compagnie départementale de gendarmerie de Montbéliard.

Selon lui, cette extension des horaires va également permettre de mieux faire connaître ce numéro. "Plus on aura de personnes informées, plus on aura des chances de prendre en charge les victimes avant qu'un drame ne se produise", rappelle Cédric Nestor-Romain. Il précise que ce numéro va être affiché dans toutes les brigades de son arrondissement, il a également pris contact avec les élus locaux pour un affichage dans les communes, et les commerçants vont prochainement être sensibilisés.

Premier maillon de la libération de la parole

Du côté des associations, on se félicite aussi de cette extension. "Nous n'avons pas encore de retour sur cette ouverture 24/24h, explique Aline Magagnini, éducatrice spécialisée à Solidarité Femmes à Belfort. Mais nous constatons que ces dernières années, ces derniers mois, nous avons de plus en plus de femmes viennent à l'association, orientées par le 3919. Ce numéro, c'est le premier maillon, la première étape de la libération de la parole. C'est important qu'il y ait une écoute à n'importe quelle heure du jour et de la nuit."