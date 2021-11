3e de dose : une hausse des rendez-vous mais pas de "raz-de-marée" en Île-de-France

Si vous avez plus de 65 ans, c'est peut-être sur votre agenda cette semaine : faire la piqure de rappel du vaccin contre la Covid-19. Mardi dernier, Emmanuel Macron a pressé le pas. Il a indiqué que les plus de 65 ans, ayant reçu leur 2e dose il y a plus de 6 mois, perdront leur pass sanitaire le 15 décembre prochain. L'objectif est d'inciter cette tranche d'âge à faire cette 3e dose alors que les études tendent à montrer que la réponse immunitaire diminue avec le temps.

"On est environ à plus 20 %"

En Île-de-France, cette prise de parole a eu comme impact une hausse des rendez-vous, mais rien d'insurmontable pour les professionnels de santé. "Il y a eu un effet annonces, mais pas de raz-de-marée comme en juillet. On est _environ à plus 20 %_, constate Tom Devictor le co-responsable du centre de vaccination du 18e arrondissement. Mais on est loin de la saturation. On peut monter jusqu'à 700 vaccinations par jour. On est autour des 500 aujourd'hui." Parmi les candidats au rappel, certains s'étonnent presque de voir encore de la place. "J'ai appelé le matin même et on m'a proposé un rendez-vous dès 10h30", raconte Mireille qui se souvient que la situation était bien différente au printemps au moment de la première dose.

Au centre de vaccination du 18e, la vaccination sans rendez-vous reste possible © Radio France - Théo Caubel

Dans le cabinet de Richard Handschuh médecin généraliste dans le 20e, le téléphone a bien sonné après les annonces d'Emmanuel Macron, mais au bout du fil beaucoup de patients pas encore éligibles au rappel. "On nous demande comment faire pour avoir cette 3e dose avant le 15 décembre même si on n'est pas à six mois. Il faut donc rassurer. Le 15 décembre ne s'applique que pour ceux qui auront dépassé le délai des 6 mois et des six semaines. Et l'essentiel de la population, même âgée, n'y est pas encore."

Les pharmacies en première ligne

En revanche du côté des pharmaciens, on a dû se réorganiser pour faire face à la demande. "On est un peu en première ligne, reconnait Bruno Maleine le président de l'ordre des pharmaciens d'Île-de-France. Les gens ont déjà le réflexe de venir vers nous pour le vaccin contre la grippe, on est aussi plus disponible que les médecins généralistes déjà débordés, et il y a un sentiment plus fort de proximité par rapport à un centre de vaccination." Bruno Maleine a doublé les créneaux de rendez-vous dans son officine pour répondre à la demande. Il s'inquiète en revanche du retard pris sur la vaccination contre la grippe, alors que les deux vaccins peuvent être pris en même temps.