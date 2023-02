3ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi, les prévisions en Champagne-Ardenne

A l'appel de tous les syndicats, une nouvelle journée d'actions est organisée ce mardi, contre la réforme des retraites. Pour la troisième fois, le mouvement s'annonce suivi dans les transports et les transports en commun, notamment à Reims. Un tramway A circule toutes les 10 minutes, un tramway B toutes les 30 minutes.

Sur les lignes 1 à 12, les bus passent toutes les 20 minutes. La ligne 1 ne desservira pas le secteur Champigny. Et les bus de nuit ne circulent pas. Sur les autres lignes, le trafic est normal. En revanche, la situation est plus compliquée du côté de la SNCF.

Un TGV sur deux dans l'Est

Dans le Grand Est, seulement un TGV sur deux et deux Ouigo sur cinq sont en circulation ce mardi. Le trafic est également très perturbé du côté des TER en Champagne-Ardenne, avec trois trains sur dix en moyenne. Et aucune circulation entre Reims et Epernay, ni entre Charleville-Mézières et Givet.

A la SNCF, les perturbations pourraient durer, puisqu'un préavis de grève court jusqu'à jeudi matin. En revanche, le trafic sera de retour à la normale ce week-end, pour le début des vacances scolaires dans l'Académie de Reims.

D'ailleurs, dans les écoles de Reims, la cantine est assurée ce mardi midi pour tous les élèves, contrairement à la semaine dernière. En revanche, l'accueil périscolaire peut être supprimé s'il n'y a pas suffisamment de personnel. Les enfants dont les classes sont fermées seront accueillis au centre de loisirs Moulin Huon.

Les rassemblements en Champagne-Ardenne

Plusieurs mobilisations contre la réforme des retraites sont prévues ce mardi en Champagne-Ardenne, dont trois le matin dans la Marne. A Reims, le rendez-vous est fixé à 10 heures devant la Maison des syndicats. 10 heures devant la Maison des syndicats également à Châlons-en-Champagne. A Epernay, même heure, devant la Place Carnot.

Ce mardi après-midi, à Sézanne, le départ est prévu à 14h30 de la place du Champ Benoist. A Montmirail, les manifestants sont appelés à se rassembler à 15h devant Axon Cable.