3ème semaine de l'ADIE en Touraine: 120 projets micro-financés en 2018

L'ADIE, l'association pour le droit à l'initiative économique, organise sa 3ème semaine de l'année sur le thème: contre le gâchis des talents. Il n'y a pas que les jeunes qui peuvent crée leur entreprise, on peut aussi se lancer plus tard dans la vie et prendre le temps de mûrir un projet.

English for Kids ou comment apprendre l'anglais en s'amusant dès l'âge de 1 an

Ce lundi marque le coup d'envoi de la 3ème semaine de l'ADIE, l'association devenue l'emblème du micro-crédit aux entreprises. Cette semaine est placée sous le signe de la lutte contre "le gâchis des talents". L'idée est de déboulonner les clichés, par exemple qu'on ne peut pas créer son entreprise quand on est une femme, quand on est au delà d'un certain âge et quand on est sans diplôme. Tout cela est faux, répond l'ADIE.

En Touraine, le nombre de projets financés par le micro-crédit augmente chaque année. L'an dernier, 120 projets ont été aidés par l'ADIE ce qui représente une hausse de 10%. Un tiers des entrepreneurs financés par l'ADIE sont sans diplôme et 43% sont des femmes contre 30% des créateurs d'entreprises en général.

En Touraine, 60% des entreprises micro-financées dépassent les 5 ans d'activité. Mais que deviennent ces projets plusieurs années après? L'ADIE affirme qu'une majorité réussissent. C'est le cas de Pascale Merchin, une jeune femme qui a créé à Tours son école d'Anglais pour les enfants. Elle s'appelle English for Kids. Pascale Merchin a d'abord bénéficié d'un micro-crédit de 3000 euros en 2010, puis d'un second en 2017. L'ADIE l'a aussi humainement accompagnée.

En 2010, il n'existait pas d'école de langues anglaise pour les tout-petits et English For Kids a comblé un vide que d'autres entreprises tentent de raccrocher aujourd'hui car le concept est une vraie réussite. A un tarif de 17 euros les 45 minutes, English for Kids apprend l'anglais aux enfants à travers des jeux, des chansons, des histoires et beaucoup de communication. C'est une entreprise individuelle qui emploie des formatrices en anglais diplômées. Elle marche tellement bien que Pascale Merchin envisage de créer une autre structure en Touraine.

A noter que l'ADIE propose aussi des micro-crédits pour financer l'achat d'une voiture, d'une assurance ou pour passer le permis de conduire.