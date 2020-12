4.000 boites de Noël distribuées pour les plus démunis en Sarthe

Comme un Noël avant l'heure pour des dizaines de sans-abris et de familles précaires sarthoises : 4.000 boites à chaussures de Noël ont été collectées depuis plus d'un mois dans le département à l'initiative de la Maraude 72. Une partie a été distribuée ce mardi soir au Mans.

Deux camionnettes remplies à ras bord de paquets cadeaux, une table couverte de ceux pour les animaux... Une partie des 4.000 boites de Noël solidaires récoltées depuis le 15 novembre en Sarthe ont été distribuées ce mardi soir au Mans, place des Comtes du Maine. L'occasion d'apporter un peu de douceur aux plus démunis.

"Tu as le droit à deux cadeaux, il y en a pour les chiens, vous avez droit à des gâteaux et une boisson chaude", énumère Nathalie Lesuève Goupil de la Maraude 72, qui a initié cette collecte dans le département. Le principe : glisser "un truc chaud, une gourmandise, un petit mot, un produit d'hygiène, et un bouquin ou quelque chose pour s'occuper", précise Xavier Louvel, bénévole.

Chaleur humaine et solidarité

Benjamin alias Lupin est venu avec son chien Arsène pour récupérer deux boites. "Il y a des cadeaux et de la nourriture pour nous deux si j'ai bien compris, lance-t-il. C'est émouvant, _ça fait du bien qu'on nous fasse des petits cadeaux comme ça, ils nous font penser qu'on est des êtres humains aussi_. Avec la situation en plus, le corona, ça nous remonte le moral". Son amie acquiesce : "ça fait plaisir d'avoir des cadeaux de la part de gens qu'on ne connait pas".

"C'est hallucinant autant de générosité, c'est incroyable", lance Franck Bourdé, un des bénévoles. Comme beaucoup à l'association, il espérait récolter entre 150 et 500 boites de Noël, afin de gâter un peu les sans-abris qui viennent régulièrement à la maraude. Au vu de l'écho rencontré par l'initiative, il a fallu s'organiser pour stocker les 4.000 boites : c'est le théâtre de La Bertoche, fermé en raison de la crise sanitaire, qui a fait office d'entrepôt. "Les plus anciens bénévoles iront faire le tour en voiture pour déposer des cadeaux là où se trouvent les sans-abris, car certains n'osent pas venir ou lâcher leur coin", ajoute Franck.

Plusieurs dizaines de personnes sont passées récupérer des boites de Noël distribuées par la Maraude 72 © Corbis - Morgane Heuclin-Reffait

Avec les quantités récoltées, la Maraude 72 a pu dispatcher une partie des boites de Noël entre différentes associations : "Restos du Coeur, Croix Rouge, Tarmac et d'autres sont déjà venus en récupérer, indique Nathalie Lesuève Goupil. Toutes ceux qui sont à la rue vont pouvoir en avoir comme ça ! Ce sont des personnes comme vous et moi, et _Noël est une période qui les ramène à leur vie antérieure, donc c'est compliqué_". Un Noël rendu un peu plus doux cette année par cet élan de solidarité.