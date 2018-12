4 000 euros d'amendes pour des participants à un mariage belfortain

Belfort, France

C'est du jamais vu à Belfort. Le 24 novembre dernier, les participants à un cortège de mariage ont multiplié les infractions: 32 infractions au code de la route ont été relevées entre le quartier des Résidences et la mairie: feux brûlés, excès de vitesse, téléphone au volant, voitures sur les chaussées ou les voies cyclables. Plus de 4 000 euros d'amendes ont été distribuées et 73 points ont été retirés sur les permis de conduire. Des verbalisations qui ont été possibles grâce notamment à la vidéo verbalisation et à une réglementation très stricte en matière de mariages.

Les cortèges sont surveillés au centre de supervision urbain de Belfort

"Les futurs mariés doivent signer une charte de bonne conduite" explique ainsi Gérard Piquepaille, l'adjoint en charge de la sécurité à Belfort: "notamment en matière de respect du code de la route. La police municipale est présente devant la mairie et devant ses écrans au centre de supervision urbain de la ville. Ils ont repéré le cortège et ont prévenu leurs collègues au centre-ville, c'est comme ça que les amendes ont été données". "Ce qui est arrivé samedi dernier est exceptionnel, il y a régulièrement des infractions, mais jamais de cette ampleur. Et surtout, c'est en baisse depuis que nous avons mis en place ce système de charte" insiste l'élu.

Les mêmes dispositifs existent à Montbéliard et à Audincourt, et là encore une baisse des incivilités et des débordements a été constatée. 34 infractions ont été relevées à Montbéliard depuis le début de l'année 2018.