4.000 km pour écrire "love" à vélo : défi relevé !

Ça y est ! On a fait les 1000 premiers kilomètres. Aujourd’hui on remontait en selle après une journée off bien reposante. À 6 km du départ, une crevaison nous a stoppée, puis 50 km plus tard Nicolas a eu un problème au niveau de son dérailleur avant. Une grosse frayeur sachant que l’on démarre les étapes de montagne et que les changements de braquets deviennent indispensables. Finalement, un vélociste à réparer le problème en 1h. Nous voilà rassurés et prêt à franchir les Alpes 💪🏼🚵‍♂️. #loveavelo #biketrip #bicycle #love #velo #bike #blc #dtswiss #crevaison #groupestella #roadtrip #bikeporn #giro #alpes #roadbike