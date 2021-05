4.500 euros collectés par la vente aux enchères Drouot-Lausanne pour les sinistrés des vallées

Une vente aux enchères Drouot Lausane au profit du Secours Populaire s'est déroulée ce samedi 22 mai en ligne. Les œuvres de 45 artistes avaient été mis à la vente. Parmi eux l'artiste vençois Franta qui a porté l'opération ou encore Ernest Pignon-Ernest célèbre plasticien français né à Nice. Il est considéré comme l'un des précurseurs de l'art urbain en France. Certaines créations étaient estimés entre 1.000 et 2.000 euros et l'une d'entre-elles allait même jusqu'à 9.000 euros.

Finalement le montant de cette vente aux enchères est moins élevé que le Secours Populaire aurait pu le penser. 4.480 euros ont été réunis. Les fonds seront reversés au profit des vallées de la Tinée, Vésubie et de la Roya.

Selon Jean Stellitano Secrétaire Général du Secours Populaire 06, les fonds récoltés vont grandement aidés les habitants car aujourd'hui beaucoup de victimes n'ont toujours pas été indemnisées par les assurances. "Tous les jours nous instruisons des dossiers pour pouvoir aider les professionnels et particuliers. Grâce à cette mobilisation des artistes et du monde de la culture, les gens vont s’intéresser au sujet des intempéries et de la tempête Alex . C'est important de montrer qu'on n'oublie pas."