Dédé, fou de vélo et amoureux des Cévennes, revient d'un périple qui lui a fait découvrir la France. Son point d'arrivée et de départ ? Le camping des Sources de Saint-Jean-du-Gard, le lieu de villégiature de Dédé depuis dix-neuf ans.

C'était son petit Tour de France à lui. A 64 ans, André Rolland, surnommé affectueusement "Dédé", vient de parcourir près de 5.000 km à vélo. Un voyage en solitaire, le jour à pédaler, la nuit dans les campings, à parcourir le pays qu'il aime : « La France est belle ! », s'extasie Dédé. Le cycliste a longé toutes les frontières de la France, des Pyrénées à Brest, de Bergues aux Vosges, des Alpes à Nice. 48 jours en selle, 60 villes parcourues, ce périple époustouflant concrétise un rêve. Dédé revient bronzé, étonnamment en forme et surtout « heureux » de ce qu'il qualifie comme « un aboutissement, une expérience ».

Des apprentissages et des rencontres

De son périple, Dédé a retenu trois choses. « Les paysages sont tellement beaux », sourit Dédé. Et de cette première découverte, une seconde, beaucoup moins heureuse :

« C'est la saleté que je trouve sur les routes en France, ce sont des poubelles. Il faut se ressaisir ! On ne peut pas jeter les canettes de bière ou les bouteilles d'eau. »

Mais sur une note plus joyeuse, Dédé parle avec enthousiasme des personnes qu'il a croisées sur son chemin : « On rencontre tout un tas de gens, de façon éphémère parce que ça ne dure pas, mais on sympathise ! » Ce sera parmi ses amis et sa famille qu'il va se reposer après son aventure, au camping des Sources à Saint-Jean-du-Gard, que ce Parisien fréquente chaque été depuis dix-neuf ans.