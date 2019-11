Pour la 4e année, les parents et amis de Marie et Mathias, ce jeune couple de Mosellans de 22 et 23 ans tués au Bataclan, organisent ce samedi soir un concert hommage au complexe St Symphorien à Metz. 4 groupes vont se succéder sur scène de 19h à minuit.

4 ans après le Bataclan, les parents de Marie et Mathias continuent à leur rendre hommage à Metz

Le père de Mathias (à gauche) et le père de Marie devant la scène du concert hommage à leurs enfants

Metz, France

Ils avaient lancé l'idée d'un premier concert hommage en novembre 2016, un an après l'attentat, et devant l'énorme élan de solidarité qui a suivi, les parents de Marie et Mathias ne se sont pas arrêtés. Jean-François Dymarski, le père de Mathias, explique que "cet élan de solidarité, c'est notre réponse à la barbarie".

A l'entrée du complexe St Symphorien, la photo emblématique de Marie et Mathias © Radio France - Cécile Soulé

Malgré tout, ce mois de novembre comme tous les mois de novembre depuis 2015 est toujours aussi difficile à vivre reconnait Maurice Lausch, le père de Marie : "C'est difficile, ils sont malheureusement partis au Bataclan, mais grâce aux jeunes qui nous entourent, grâce aux bénévoles, on trouve une lueur d'espoir".

Le groupe Adam pendant les balances © Radio France - Cécile Soulé

Ils sont fiers également de la bourse qu'ils ont créé pour soutenir des projets d'autres jeunes, comme Valentin Piovesan, 18 ans, passionné d'audiovisuel, qui a pu s'acheter du matériel grâce à l'association Marie & Mathias : "C'étaient des jeunes à peine plus âgés que moi, qui avaient des projets comme moi et puis tout s'est arrêté. C'est pour ça que c'est très important, même 4 ans après, de se souvenir de Marie et Mathias".

Reportage de Cécile Soulé avec les parents de Marie et Mathias Copier

Depuis 4 ans, 12 initiatives de jeunes pour un montant de 25.000 euros ont pu être financées. A travers eux, ce sont les projets de nos enfants qui continuent, expliquent les parents de Marie et Mathias. Ce samedi soir sur scène : Cascadeur, Hoboken Division, Band of Gypsies et Adam. Entrée à 15 euros sur place.